Η επικείμενη μετακίνηση του 16χρονου Τζέι Τζέι Γκάμπριελ στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που σκέφτεται να κινηθεί νομικά.

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται έτοιμη να περάσει στην αντεπίθεση, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της μετά την απόφαση του νεαρού επιθετικού να αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ».

Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρησή του από τον αγγλικό σύλλογο, στον οποίο εντάχθηκε το 2020, όταν ήταν μόλις δέκα ετών. Επόμενος σταθμός της καριέρας του αναμένεται να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη συμφωνία να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι εξετάζουν πλέον όλες τις πιθανές κινήσεις τους.

🚨👋🏼 JJ Gabriel: “Goodbye and thank you, Man United”. https://t.co/5uXeBLHIcX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Σύμφωνα με αγγλικά μέσα, οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν παράτυπες επαφές ανάμεσα στον Γκάμπριελ και άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όσο ο νεαρός βρισκόταν ακόμη υπό το καθεστώς της ομάδας.

Η αγγλική ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη FIFA, εφόσον συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν οι σχετικοί κανονισμοί για την προσέγγιση νεαρών ποδοσφαιριστών. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί κάποια παράβαση από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν πως οι «μερένχες» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού Άγγλου, καθώς έχει ήδη βρεθεί στην ισπανική πρωτεύουσα και επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων στο «Βαλδεμπέμπας» ενώ πέρασε και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το πλάνο της «βασίλισσας» προβλέπει αρχικά την ένταξή του στις ακαδημίες του συλλόγου, με προοπτική να πάρει ευκαιρίες και στην Καστίγια από τον Ιανουάριο.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι ο Γκάμπριελ διαθέτει ευρωπαϊκό διαβατήριο, χάρη στην κυπριακή καταγωγή της μητέρας του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να διευκολύνει τη μετακίνησή του από την Αγγλία στην Ισπανία, καθώς οι κανονισμοί της FIFA προβλέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς μεταγραφές ποδοσφαιριστών ηλικίας 16 έως 18 ετών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι..

Το μόνο βέβαιο είναι πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά το μέλλον ενός μεγάλου ταλέντου, αλλά έχει πιθανότατα μετατραπεί και σε αφορμή για διαμάχη μεταξύ δύο γιγάντων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.