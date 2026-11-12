Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να απολύσει τον Μάικλ Κάρικ, να προσλάβει τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και να αυξήσει περισσότερο τα χρήματα που δίνει για προπονητές.

Έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη μια αλλαγή προπονητή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς θεωρείται δεδομένη η απόλυση του Μάικλ Κάρικ και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ρεπορτάζ, ο άλλοτε χαφ των Red Devils θα ενημερωθεί εντός ημέρας (12/11) για το φινάλε της συνεργασίας του με το κλαμπ και στη συνέχεια θα προχωρήσει το όλο θέμα με την καταβολή της ρήτρας των 10 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ για την «ελευθέρα» του Ποτσετίνο.

Έτσι, το ποσό που έχει ξοδέψει η Γιουνάιτεντ για αλλαγές προπονητών μετά την αποχώρηση του σπουδαίου Σερ Άλεξ Φέργιουσον το 2013, θα αυξηθεί κι άλλο και θα πλησιάσει τα 130 εκατ ευρώ!

Τα περισσότερα χρήματα δαπανήθηκαν για την αποζημίωση του Ζοσέ Μουρίνιο, σχεδόν 23.5 εκατ. ευρώ πίσω στο 2018, ενώ αρκετά... σεβαστό ήταν και το ποσό που δόθηκε στον Ραλφ Ράκνινγκ και τους συνεργάτες του το 2022, ξεπερνώντας τα 17.5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά από απολύσεις και πληρωμές ρήτρας

Συνεργάτες Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (2013) - 2.87 εκατ. ευρώ

Ντέιβιντ Μόγες (2014) - 5.86 εκατ. ευρώ

Λουίς Φαν Χάαλ (2016) - 10.05 εκατ. ευρώ

Ζοσέ Μουρίνιο (2018) - 23.46 εκατ. ευρώ

Όλε Γκουναρ Σόλσκιερ (2021) - 10.89 εκατ. ευρώ

Ραλφ Ράκνινγκ (2022) - 17.59 εκατ. ευρώ

Ερικ Τεν Χαγκ (2024) - 12.45 εκατ. ευρώ

Ρήτρα Ρούμπεν Αμορίμ (2024) - 13.17 εκατ. ευρώ

Ρούμπεν Αμορίμ (2026) - 9.82 εκατ. ευρώ

Μάικλ Κάρικ (2026)* - 5.99 εκατ. ευρώ

Ρήτρα Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (2026)* - 8.86 εκατ. ευρώ

*εκτιμώμενο κόστος