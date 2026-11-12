Καταπέλτης ο Κάραγκερ για Κάρικ: «Δεν τον λυπάμαι, πήρε τη δουλειά χωρίς να έχει αποδείξει τίποτα»
Η απόλυση του Μάικλ Κάρικ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενη, με τον Άγγλο να βλέπει την πόρτα της εξόδου μετά από ένα καταστροφικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.
Η εντός έδρας ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα την περασμένη Κυριακή (8/11) έστειλε τους Κόκκινους Διαβόλους στη ζώνη του υποβιβασμού, στη 18η θέση της φετινής Premier Leageue κι όπως αποδείχθηκε αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον 45χρονο.
Ο Τζέιμι Κάραγκερ που συνηθίζει να τα λέει έξω από τα δόντια, φυσικά και σχολίασε αυτήν την εξέλιξη δηλώνοντας μάλιστα πως η απομάκρυνση του Κάρικ δεν του προξενεί καμία εντύπωση μιας κι εκείνος δεν είχε εξ αρχής κανένα διαπιστευτήριο για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.
«Ο Μάικλ Κάρικ πήρε τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χωρίς να έχει αποδείξει τίποτα. Ουσιαστικά, πήρε τη θέση επειδή είχε αγωνιστεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν είμαι στενοχωρημένος και δεν τον λυπάμαι καθόλου! Πέρασε δύο χρόνια στη Μίντλεσμπρο, στη συνέχεια εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής και του έδωσαν τη δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ναι, την οδήγησε στο Champions League, αλλά ποτέ δεν ανήκε στην κατηγορία των κορυφαίων προπονητών» είπε μεταξύ άλλων ο θρύλος της Λίβερπουλ.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Jamie Carragher says there is no need to feel sorry for Michael Carrick getting sacked. 😳 "Michael Carrick got the Manchester United job based on NOTHING! He got the job on basically having PLAYED FOR for Manchester United." "I am NOT SAD or FEELING SORRY for Michael Carrick!" "He had 2 years at Middlesbrough, he then did some punditry and they gave him the Manchester United job!" "He got them in the Champions League, yes, but he was NEVER among the caliber of the best managers."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 12, 2026
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