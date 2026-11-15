Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sport, ορισμένοι από τους «γίγαντες» της Premier League προσφέρουν περί τα 100 εκατ. ευρώ στην Μπαρτσελόνα για τον Φερμίν Λόπεζ.

Ο Φερμίν Λόπεζ αποτελεί έναν από τους πιο φορμαρισμένους και επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα -και- αυτή τη σεζόν, οδηγώντας μαζί με τους συμπαίκτες του την Μπάρτσα στην κορυφή της La Liga.

Με 8 γκολ και 7 ασίστ σε 15 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League, ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα πιο... ισχυρά όπλα του Χάνσι Φλικ και φυσικά οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, ορισμένοι από τους «μεγάλους» συλλόγους της Premier League, φέρεται να προσφέρουν περί τα 100 εκατ. ευρώ στους Μπλαουγκράνα για χάρη του Ισπανού άσου. Το πιο.. έντονο πρέσινγκ γίνεται από πλευράς Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως υπάρχουν και δυο ακόμη κλαμπ που ενδιαφέρονται.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Φερμίν επιθυμεί την παραμονή του στη Βαρκελώνη, με το τρέχον συμβόλαιό του να λήγει το 2031 και ήδη να προετοιμάζονται νέες αναπροσαρμογές στη συμφωνία.