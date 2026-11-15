Μπαρτσελόνα: Προσφορές 100 εκατ. ευρώ και άνω για Φερμίν από τους «γίγαντες» της Premier League
Ο Φερμίν Λόπεζ αποτελεί έναν από τους πιο φορμαρισμένους και επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα -και- αυτή τη σεζόν, οδηγώντας μαζί με τους συμπαίκτες του την Μπάρτσα στην κορυφή της La Liga.
Με 8 γκολ και 7 ασίστ σε 15 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League, ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα πιο... ισχυρά όπλα του Χάνσι Φλικ και φυσικά οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, ορισμένοι από τους «μεγάλους» συλλόγους της Premier League, φέρεται να προσφέρουν περί τα 100 εκατ. ευρώ στους Μπλαουγκράνα για χάρη του Ισπανού άσου. Το πιο.. έντονο πρέσινγκ γίνεται από πλευράς Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως υπάρχουν και δυο ακόμη κλαμπ που ενδιαφέρονται.
Ωστόσο, ο ίδιος ο Φερμίν επιθυμεί την παραμονή του στη Βαρκελώνη, με το τρέχον συμβόλαιό του να λήγει το 2031 και ήδη να προετοιμάζονται νέες αναπροσαρμογές στη συμφωνία.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Barcelona have received offers of €100 MILLION for Fermín López! 💵💰 Four Premier League clubs have made bids, with Chelsea and Manchester United showing the strongest interest. Fermín wants to STAY at Barça, who plan to improve his current contract, which runs until 2031. — @sport— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 15, 2026
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