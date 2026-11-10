Κάρικ: Τελειώνει από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βιώνει μια από τις χειρότερες εκκινήσεις της ιστορίας της στην Premier League, μιας και το τέλος της 10ης αγωνιστικής τη βρίσκει εγκλωβισμένη στην επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας με μόλις μια νίκη ως απολογισμό.
Στο «Ολντ Τράφορντ» παρουσίασε πρόσφατα ακόμα μια προβληματική εικόνα απέναντι στην Άστον Βίλα και παρά την επιστροφή με δυο γκολ στις καθυστερήσεις για να σώσει τον βαθμό με το τελικό 4-4, στο σύλλογο φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση για αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία.
Σύμφωνα με το «Athletic», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ εντός του προσεχούς διαστήματος, αν και προς το παρόν η απόφαση δεν πρέπει να θεωρείται οριστική. Στο Μάντσεστερ, ωστόσο, φαίνεται πως κλίνουν προς έναν αέρα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Κάρικ δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπους για να βάλει την ομάδα του στον ίσιο δρόμο.
Στο δημοσίευμα μάλιστα γίνεται αναφορά και σε ονόματα πως θεωρούνται υποψήφια για να τον αντικαταστήσουν. Ένα εξ αυτών είναι εκείνο του προπονητή των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ενώ τα προφίλ των Έντι Χάου και Γιούλιαν Νάγκελσμαν αρέσουν επίσης σε ανθρώπους του κλαμπ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η οριστική απόφαση για το μέλλον του Μάικλ Κάρικ θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως, τόσο από τον Ντάνιελ Ράτκλιφ, όσο και από την οικογένεια Γκλέιζερ, που διατηρεί ακόμα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου.
🚨 Manchester United intend to relieve Michael Carrick of duties. #MUFC say no final decision & nothing set in stone but work undertaken on replacements + multiple sources anticipate change before Liverpool. W/ @lauriewhitwell @AdamCrafton_ @TheAthleticFC https://t.co/E1W3QbGYx1— David Ornstein (@David_Ornstein) November 9, 2026
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