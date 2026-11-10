Η διοίκηση τη Γιουνάιτεντ προετοιμάζει την επόμενη ημέρα, με την απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Ο Ποτσετίνο βρίσκεται ψηλά στη λίστα!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μπροστά σε ακόμη μία κρίσιμη αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, με το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στο «Ολντ Τράφορντ» να μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο. Η διοίκηση του συλλόγου έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για την επόμενη ημέρα, εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές για την αντικατάσταση του Άγγλου τεχνικού, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης.

Το ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ στη φετινή Premier League είναι απογοητευτικό, καθώς η ομάδα μετρά μόλις μία νίκη στις πρώτες δέκα αγωνιστικές και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, καταγράφοντας το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της στην κορυφαία κατηγορία. Η ισοπαλία 4-4 με την Άστον Βίλα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε δύο φορές πίσω με διαφορά δύο τερμάτων, φαίνεται πως αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα στις πιθανότητες παραμονής του Κάρικ.

Παρά το γεγονός ότι ο 45χρονος προπονητής συνεχίζει κανονικά να προπονεί την ομάδα, οι πληροφορίες από την Αγγλία συγκλίνουν στο ότι η διοίκηση προετοιμάζει την απομάκρυνσή του. Μάλιστα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές και έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις για την αξιολόγηση πιθανών αντικαταστατών, με στόχο να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο πριν από το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», στις 22 Νοεμβρίου.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξουν ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ, η οικογένεια Γκλέιζερ, καθώς και τα κορυφαία διοικητικά στελέχη του συλλόγου, Ομάρ Μπεράδα και Τζέισον Γουίλκοξ. Οι τελευταίοι αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα με τον Ράτκλιφ στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης των στελεχών της INEOS στο Μονακό.

Ο Ποτσετίνο στην κορυφή της λίστας

Το όνομα που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι εκείνο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη Γιουνάιτεντ. Ο 54χρονος προπονητής έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» στο παρελθόν, χωρίς να καταφέρει να αναλάβει την ομάδα. Συγκεκριμένα, το όνομά του είχε εξεταστεί το 2016, το 2019 και το 2024, με τη διοίκηση να επιλέγει τελικά τους Ζοσέ Μουρίνιο, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και Έρικ τεν Χαγκ αντίστοιχα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι συνθήκες ενδέχεται να είναι διαφορετικές, καθώς ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να αναλάβει μια μεγάλη πρόκληση στην Premier League, όπου έχει αφήσει το αποτύπωμά του με την Τότεναμ και την Τσέλσι.

Το βασικό εμπόδιο αφορά το συμβόλαιό του με την αμερικανική ομοσπονδία. Ο Ποτσετίνο υπέγραψε τον περασμένο Αύγουστο επέκταση της συνεργασίας του μέχρι το 2030, μετά την πορεία των ΗΠΑ μέχρι τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, στη συμφωνία προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέρχεται περίπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό ενδέχεται να αυξηθεί εάν η Γιουνάιτεντ επιθυμεί να αποσπάσει από την αμερικανική ομάδα και μέλη του προπονητικού επιτελείου του, μεταξύ των οποίων ο στενός συνεργάτης του και επί 16 χρόνια βοηθός του, Χεσούς Πέρες.

Παρά την πρόσφατη ανανέωση, ο Ποτσετίνο δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αλλαγής σελίδας. Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, είχε τονίσει ότι η συμφωνία εκφράζει την πίστη του στο πρότζεκτ των ΗΠΑ και την πρόθεσή του να ολοκληρώσει την τετραετία. Παράλληλα, όμως, είχε παραδεχθεί πως στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Κόντε, Χάου, Νάγκελσμαν, Έμερι και... Περέιρα στο προσκήνιο

Εκτός από τον Ποτσετίνο, αρκετά ακόμη σημαντικά ονόματα έχουν συνδεθεί με την επόμενη ημέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Αντόνιο Κόντε αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές επιλογές για άμεση αγωνιστική ανάκαμψη. Ο Ιταλός έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεταμορφώσει ομάδες και να τις οδηγήσει στην κατάκτηση τίτλων, όπως συνέβη με την Τσέλσι, την Ίντερ και τη Γιουβέντους. Το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του και οι απαιτητικές μέθοδοι δουλειάς του αποτελούν, ωστόσο, παράγοντες που δημιουργούν προβληματισμό, ειδικά σε έναν σύλλογο με τόσο περίπλοκη διοικητική και αγωνιστική κατάσταση.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Έντι Χάου, ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμηση για τη δουλειά του στη Νιούκαστλ. Ο Άγγλος τεχνικός έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργεί ανταγωνιστικές ομάδες, να εξελίσσει ποδοσφαιριστές και να εφαρμόζει ένα ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, με επιθετικό προσανατολισμό. Η κατάκτηση του Carabao Cup με τη Νιούκαστλ τη σεζόν 2024-25 αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στην προπονητική του διαδρομή.

Στα ονόματα που έχουν ακουστεί συγκαταλέγεται επίσης ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο της Μπάγερν, της εθνικής Γερμανίας και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον προπονητικό προφίλ, με σύγχρονες τακτικές ιδέες και εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Ακόμη, ο Ουνάι Έμερι έχει αναφερθεί ως πιθανή επιλογή, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έχει πραγματοποιήσει στην Άστον Βίλα. Η περίπτωσή του, πάντως, θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και δύσκολα θα εγκατέλειπε το πρότζεκτ που έχει χτίσει στο Μπέρμιγχαμ.

Στη λίστα είναι το όνομα του Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει για την εμπειρία, τη συνέπεια και την ικανότητά του να παρουσιάζει αποτελεσματικές ομάδες. Παράλληλα, έχει προταθεί και ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος έχει αποκτήσει φήμη προπονητή που μπορεί να βελτιώσει άμεσα την εικόνα ομάδων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Προς το παρόν, ο Κάρικ παραμένει στη θέση του, αλλά όλα δείχνουν ότι ο χρόνος του στο «Ολντ Τράφορντ» μετρά αντίστροφα. Και ο Ποτσετίνο μοιάζει να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβει το δύσκολο έργο της επαναφοράς ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.