Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: O Ποτσετίνο επιθυμεί να μιλήσει με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και να τον συμβουλευτεί για τη νέα του δουλειά
Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι και επίσημα από την Παρασκευή (13/11), ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ ο Αργεντινός τεχνικός καλείται να αναλάβει την ομάδα σε μία δύσκολη περίοδο.
Σε συνέντευξή του στην Telegraph, ο Ποτσετίνο εξέφρασε τον θαυμασμό, αλλά και τον τεράστιο σεβασμό του για τον θρύλο των «κόκκινων διαβόλων», Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε να μιλήσει μαζί του και να τον συμβουλευτεί για τη δουλειά του στη Γιουνάιτεντ.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Ανυπομονώ να μιλήσω με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, είναι όλα όσα θαυμάζω από έναν προπονητή, έναν άνθρωπο και έναν μάνατζερ και πιστεύω ότι εκπροσωπεί τις αξίες μου. Πραγματικά τον θαυμάζω πολύ».
Mauricio Pochettino on speaking with Sir Alex Ferguson: “For sure I will have the opportunity after Tuesday “Sir Alex Ferguson represents EVERYTHING that I admire from a coach, a head coach, a man, a manager and I think he represents my values. I really admire him”, says via @TelegraphDucker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2026
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