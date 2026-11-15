Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι εδώ και λίγες μέρες και επίσημα προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Αργεντινός τεχνικός, εξέφρασε την επιθυμία του να μιλήσει με τον θρύλο της ομάδας, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι και επίσημα από την Παρασκευή (13/11), ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ ο Αργεντινός τεχνικός καλείται να αναλάβει την ομάδα σε μία δύσκολη περίοδο.

Σε συνέντευξή του στην Telegraph, ο Ποτσετίνο εξέφρασε τον θαυμασμό, αλλά και τον τεράστιο σεβασμό του για τον θρύλο των «κόκκινων διαβόλων», Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε να μιλήσει μαζί του και να τον συμβουλευτεί για τη δουλειά του στη Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ανυπομονώ να μιλήσω με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, είναι όλα όσα θαυμάζω από έναν προπονητή, έναν άνθρωπο και έναν μάνατζερ και πιστεύω ότι εκπροσωπεί τις αξίες μου. Πραγματικά τον θαυμάζω πολύ».