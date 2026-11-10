Ο Κωνσταντής Τζολάκης εντυπωσιάζει με την πορεία του στην Premier League με τη φανέλα της Χαλ και ήδη βρίσκεται στην κορυφή με τις περισσότερες αποκρούσεις.

Ήδη έχει ξεκινήσει η... απόσβεση των 20 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η Χαλ για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη με τον Έλληνα πορτιέρε να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Premier League.

Μάλιστα, ο Έλληνας κίπερ έχει σπάσει όλα τα... κοντέρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και ήδη το όνομά του φιγουράρει σε μία από τις πρώτες θέσεις των κατηγοριών στατιστικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Squawka», o διεθνής τερματοφύλακας έχει φτάσει τις 41 αποκρούσεις με τη φανέλα της Χαλ σε δέκα αναμετρήσεις με αποτέλεσμα να είναι πρώτος σε αποκρούσεις, ξεπερνώντας τον Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς (37) και τον Λούκας Χόρνιτσεκ της Νιούκαστλ (36) ενώ στη λίστα υπάρχει και ο Σουζούκι της Βίλα με τον Λάμενς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.