Τζολάκης: Η επίδοση που δεν έχει καταφέρει άλλος στη φετινή Premier League
Η Χάλ μπορεί να ηττήθηκε στο Emirates στην 10η αγωνιστική της Premier League με τον Μάρτιν Έντεγκαρντ να σκοράρει για τους κανονιέρηδες στο 72ο λεπτό, ωστόσο ο Κωνσταντής Τζολάκης απέσπασε τα εύσημα για τις αποκρούσεις που πραγματοποίησε.
Ο Έλληνας γκολκίπερ κατέγραψε εννέα αποκρούσεις απέναντι στην Άρσεναλ πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχει την υψηλότερη επίδοση σε έναν αγώνα κατά την διάρκεια της σεζόν 2026/27.
Ωστόσο, ο Κρητικός τερματοφύλακας πρόσθεσε το ονομά του και στη λίστα με τους ομολόγους του που έχουν τις περισσότερες επεμβάσεις σε έναν αγώνα σε όλη την Ευρώπη βρίσκοντας μπροστά του μόνο τους Μάαρτεν Φαντεβόορντ της Λειψίας (11), Πέτερ Γκουλάτσι και Λόρις Κάριους (10). Ο Τζολάκης βρίσκεται 4ος με εννέα επεμβάσεις.
Φέτος με την Χάλ έχει ξεκινήσει και στα δέκα παιχνίδια ως βασικός κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε τρία απο αυτά με συνολικό αριθμό γκολ που έχει δεχθεί να ανέρχεται στα 11.
Hull City's Konstatinos Tzolakis 9 saves vs Arsenal is the most in a single Premier League game this season so far. The Greek international produced the 4th most saves in a European top 5 league match this season at the Emirates. https://t.co/cEZOXaTzXi— EchoStats (@echo9stats) November 8, 2026
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