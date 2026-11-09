Η FIFPRO ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα της περσινής χρονιάς, με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν, να μένει εκτός.

Η FIFPRO ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (09/11) την κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης χρονιάς, η οποία προκάλεσε τεράστια έκπληξη, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Χάρι Κέιν.

Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε την κορυφαία ατομική διάκριση, ο Άγγλος επιθετικός έμεινε εκτός λίστας, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Λιονέλ Μέσι επιλέχθηκαν να πλαισιώσουν τους Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, με την Oμοσπονδία να ανακοινώνει μάλιστα πως ο Γάλλος έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τους παίκτες.

Ο αποκλεισμός του Κέιν σηματοδοτεί μια πρωτοφανή στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς είναι η πρώτη φορά από τότε που η FIFPRO εισήγαγε το βραβείο το 2005, που ο εν ενεργεία κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν κατάφερε να μπει στην ενδεκάδα.

Θυμίζουμε πως πάνω από 19.000 επαγγελματίες παίκτες από 73 χώρες ψήφισαν, αξιολογώντας τις επιδόσεις των συναδέλφων τους από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 στις μεγάλες εγχώριες, αλλά και διεθνείς διοργανώσεις.

Ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Ντέιβιντ Ράγια, αναδείχθηκε ως το κορυφαίο φαβορί μεταξύ των συνυποψηφίων του, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο ποσοστό ψήφων σε όλες τις θέσεις με 51,9%.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Αναλυτικά η κορυφαία 11άδα της FIFPRO για το 2026