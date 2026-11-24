Ο Γιανίκ Σίνερ πραγματοποίησε με επιτυχία την χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο στη Φινλανδία, ξεκινάει η αποθεραπεία και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4-5 μήνες.

Ο Γιανίκ Σίνερ πραγματοποίησε επιτυχημένα τη χειρουργική επέμβαση στο δεξί του γόνατο στη Φινλανδία. Η αποθεραπεία θα τον αφήσει εκτός δράσης για ακόμα τέσσερις με πέντε μήνες.

O Ιταλός τενίστας απουσιάζει ήδη από την αγωνιστική δράση για σχεδόν τέσσερις μήνες, με τελευταία του συμμετοχή ο τελικός του Wimbledon, όπου επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και κατέκτησε τον τίτλο στις 12 Ιουλίου.

Ο Σίνερ έκτοτε προσπάθησε μάταια να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στο γόνατο και να επιστρέψει εντός του 2026 και να προλάβει τα ATP Finals. Τελικά μετέφερε την επιστροφή του για την έναρξη της νέας σεζόν τον Ιανουάριο του 2027 με στόχο να προλάβει το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το Australian Open. Ο Σίνερ, επίσης έχασε και την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, με τα ινία να παίρνει ο Γερμανός, τελευταίος του αντίπαλος.

Ο 25χρονος, Νο.2 στο κόσμο, συναντήθηκε το περασμένο Σάββατο (21/11) στο Μιλάνο με τον Φινλανδό ορθοπεδικό, ειδικό στις επεμβάσεις γονάτου, Λάσε Λεμπάινεν. Ο Σίνερ τη Δευτέρα (23/11) ταξίδεψε εσπευσμένα στο Τούρκου της Φινλανδίας για να συναντήσει τον ορθοπεδικό χειρουργό.

Ο Ιταλός πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ο Σίνερ θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις με πέντε μήνες αποκατάστασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο σπουδαίος τενίστας να χάσει το ξεκίνημα της νέας σεζόν και τα πρώτα μεγάλα ραντεβού του ATP Tour το 2027.