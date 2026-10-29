Ο Χρήστος Τζόλης φουλάρει και προσπαθεί για την συντομότερη αποκατάσταση του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Λίβερπουλ.

O Χρήστος Τζόλης έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα των Άγγλων με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ, ωστόσο βρίσκεται στα «πιτς» τον τελευταίο καιρό λόγω τραυματισμού.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση στην αποκατάστασή του καθώς ακολουθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας και ανεβάζει ρυθμούς επιδιώκοντας να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ώστε να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το εκτός έδρας ντέρμπι Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Το αν ο διεθνής επιθετικός θα καταφέρει να πάρει μία θέση στον πάγκο του Λονδίνου θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του οργανισμού του τις αμέσως επόμενες μέρες. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα επιδιώξει να δηλώσει το «παρών» στο πλάι της Άρσεναλ, σε μια από τις πιο δύσκολες μάχες της σεζόν που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (1/11).