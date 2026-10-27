Ο φακός συνέλαβε τους παίκτες της Άρσεναλ να φεύγουν με τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους - Το αμάξι του Τζόλη και πόσο κοστίζει

Τα αστέρια της Άρσεναλ, μεταξύ αυτών και ο Χρήστος Τζόλης, βρέθηκαν να αποχωρούν από το προπονητικό κέντρο με αμάξια πολυτελείας που τράβηξαν τα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Τα βλέμματα των φιλάθλων του ποδοσφαίρου, στράφηκαν εκτός αγωνιστικού χώρου, εκεί όπου οι αστέρες της Άρσεναλ αποχωρούν από το προπονητικό κέντρο με εντυπωσιακά οχήματα. όπως χαρακτηριστικά καταγράφηκε σε βίντεο κατά την αποχώρηση των παικτών από το γήπεδο, το γκαράζ των «Κανονιέρηδων», θυμίζει έκθεση αυτοκινήτων πολυτελείας.

Ο Χρήστος Τζόλης εντάσσεται μέσα σε αυτούς καθώς έχει επιλέγει για τις καθημερινές του διαδρομές στην αγγλική πρωτεύουσα μια Mercedes-Benz GLC. Πρόκειται για ένα πολυτελές SUV, που συνδυάζει το αθλητικό στοιχείο με την κορυφαία τεχνολογία και άνεση. Η τιμή του αυτοκινήτου στην Ελλάδα κυμαίνεται στα 70.000-77.000 ευρώ, ανάλογα την έκδοση και τον πρόσθετο εξοπλισμό.

Η εντυπωσιακή πορεία του Χρήστου Τζόλη από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη μεγάλη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, αποδεικνύει πως γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά πως να πρωταγωνιστεί, είτε σε μονομαχίες στο χορτάρι είτε στους δρόμους του Λονδίνου, δίπλα στους συμπαίκτες του.