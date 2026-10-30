Ο Μικέλ Αρτέτα έδωσε τη δική του απάντηση για την κριτική που δέχθηκε για τη στάση του προς τον 16χρονο, Μαξ Ντάουμαν, μετά την κόκκινη που δέχθηκε κόντρα στη Φλίτγουντ.

Η Άρσεναλ μεσοβδόμαδα έπεσε θύμα έκπληξης στο Carabao Cup, καθώς τα βρήκε σκούρα στο 90λεπτο απέναντι στη Φλίτγουντ της τέταρτης κατηγορίας και τελικά το πλήρωσε με πρώιμο αποκλεισμό από τη διοργάνωση μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Ανάμεσα στους αρνητικούς πρωταγωνιστές για την Άρσεναλ ήταν αναμφίβολα και ο 16χρονος, Μαξ Ντάουμαν, ο οποίος στο 85΄έχασε την ψυχραιμία του και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη από τον αγώνα, σε μια κίνηση που δεν ικανοποίησε τον προπονητή του.

Ο Μικέλ Αρτέτα ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και δεν έκανε κανέναν κόπο να το κρύψει, κάνοντας εμφανή τη δυσαρέσκειά του προς τον 16χρονο κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο. Η αντίδραση του Αρτέτα προκάλεσε βέβαια και επικριτικά σχόλια για τη στάση του προς έναν έφηβο ποδοσφαιριστή, όμως ο Ισπανός ξεκαθάρισε πως κι ο Ντάουμαν έχει ευθύνες απέναντι στην ομάδα παρά το νεαρό της ηλικίας του.

«Ειδικά με τα απερίσκεπτα τάκλιν που δέχτηκε, η αντίδρασή του ήταν ελάχιστη σε σχέση με όσα συνέβησαν. Έχουμε παραθέσει όλα τα επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε τη θέση μας. Είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Η δική μου αντίδραση ήρθε σε μια στιγμή έντασης και ακραίας απογοήτευσης, επειδή γνωρίζω τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό — ιδιαίτερα για τον Μαξ.

Πρέπει να μπορούμε να λέμε ο ένας στον άλλον τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, γιατί είναι 16 ετών και οφείλουμε να τον προστατεύουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί του σχετικά με το τι περιμένουμε από εκείνον απέναντι στην ομάδα, στους ανθρώπους της και στον σύλλογο. Πρέπει να καταλάβετε το πλαίσιο, τη σχέση που έχω μαζί του και όσα συζητήσαμε λίγο πριν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο.

Μπορεί να υπάρξουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις. Αν δείτε πώς αντιδρούσαν ο πατέρας και η μητέρα μου απέναντί μου, κάποια στιγμή ίσως πείτε: “Δεν μου αρέσει αυτή η αντίδραση”. Για μένα, όμως, ήταν η καλύτερη αντίδραση που θα μπορούσα να έχω βιώσει, γιατί με βοήθησε να είμαι αυτός που είμαι. Εσείς, όμως, θέλετε πάντα να βλέπετε την καλύτερη και την πιο όμορφη αντίδραση.

Θέλετε να δείτε την αντίδραση των συμπαικτών του; Όταν αναγκάζονται να παίξουν με δέκα παίκτες, θέλετε να δείτε πώς αντιδρούν; Και οι Άγγλοι παίκτες, που είναι συνομήλικοί του, 16 ετών, πώς αντιδρούν; Αυτό είναι το επίπεδο και αυτή είναι η αντίδραση. Είτε είναι σωστή είτε λανθασμένη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, όταν εγώ δεν κερδίζω, ξέρετε ποια είναι η αντίδρασή μου; Γίνομαι έξαλλος. Πάρα πολύ έξαλλος.

Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αυτό είναι το περιβάλλον και αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά, ζούμε στη Ντίσνεϊλαντ. Δεν είμαστε στη Ντίσνεϊλαντ. Βρισκόμαστε στην Premier League, σε αυτό το επίπεδο. Τον προστατεύουμε και τον προσέχουμε πάρα πολύ, περισσότερο απ' όσο μπορείτε να φανταστείτε. Ταυτόχρονα, όμως, θα έχουμε από εκείνον τις ίδιες απαιτήσεις που έχουμε από οποιονδήποτε άλλον, γιατί πρέπει να κερδίσει με την αξία του το δικαίωμα να αγωνίζεται. Διαφορετικά, τι θα μου πουν τα υπόλοιπα παιδιά; Πρέπει να είμαστε δίκαιοι», τόνισε.