Ο Τσεντ Έβανς ονειρευόταν αυτή τη βραδιά κόντρα στην Άρσεναλ πίσω από τα κάγκελα της φυλακής

Το Gazzetta καταπιάνεται από την ιστορική πρόκριση της Φλίτγουντ Τάουν επί της Άρσεναλ και φέρνει ξανά στο φως την απίστευτη ιστορία του Τσεντ Έβανς και την υπόθεση του βιασμού το 2012.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν διαδραματίστηκε το βράδυ της Τρίτης (27/10) καθώς η Φλίτγουντ Τάουν της 4ης κατηγορίας της Αγγλίας πέταξε εκτός Carabao Cup την πρωταθλήτρια και φιναλίστ του Champions League, Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι.

Το ιστορικό κλαμπ (χρονολογείται από το 1908) πανηγύρισε μία από τις κορυφαίες προκρίσεις στα χρονικά του θεσμού και η συγκεκριμένη επιτυχία, έφερε ξανά στην επιφάνεια την απίθανη ιστορία του επιθετικού της, Τσεντ Έβανς.

Ο, πλέον 37χρονος, επιθετικός είναι το «όπλο» της Φλίτγουντ Τάουν και εκεί βρήκε και ο ίδιος ξανά την χαρά του ποδοσφαίρου μετά την πολύκροτη υπόθεση του 2012, όπου ουσιαστικά σημαδεύτηκε όλη η ποδοσφαιρική του καριέρα.

Από έναν πολλά υποσχόμενο φορ κατέληξε πίσω από τα σίδερα της φυλακής με την κατηγορία του βιασμού και έμεινε εκεί για 2,5 χρόνια πριν επανεξεταστεί η υπόθεση και εν τέλει αθωωθεί. Το Gazzetta σας συστήνει τον Ουαλό επιθετικό και φέρνει ξανά στο φως όσα συνέβησαν από το 2012 μέχρι το 2016.

The moment Fleetwood Town beat Arsenal in the biggest cup shock of all time🤯 https://t.co/PTMBB3pJpl — Ross McCulloch (@Rossmac212) October 27, 2026

«Προϊόν» της Μάντσεστερ Σίτι και οι εντυπωσιακοί αριθμοί με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Έκανε τα πρώτα του βήματα στη Μάντσεστερ Σίτι στην οποία αγωνίστηκε 26 φορές στην πρώτη ομάδα χωρίς να καταφέρει να εντυπωσιάσει. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει δανεικός στη Νόριτς και από εκεί να έρθει η αγορά του στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αντί 3,5 εκατ. ευρώ, αποζημιώνοντας τα 10 γκολ σε 29 ματς με τα «καναρίνια».

Στη Σέφιλντ ξεδίπλωσε το πλούσιο ταλέντο του, φτάνοντας τα 48 γκολ σε 113 παιχνίδια μέσα σε τρία χρόνια και κερδίζοντας τις πρώτες του κλήσεις με στην εθνική ομάδα της Ουαλίας (13 ματς έπαιξε). Μάλιστα, τη σεζόν 2011/12, στην τελευταία πριν την τελική απόφαση για τη φυλάκιση του, είχε φτάσει τα 35 τέρματα σε 43 παιχνίδια, αποτελώντας έναν από τους πιο καυτούς φορ του Νησιού.

📸 FLASHBACK FRIDAY: 🏆 An FA Cup win at home back in January 2012 against Salisbury City. ⚽️ Chris Porter, Ched Evans and a Danny Webb own goal sealed victory for the Blades at Bramall Lane. https://t.co/hh1ADOBUTm — Sheff United Way (@SheffUnitedWay) November 5, 2021

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι στην αρχή εκείνης της χρονιάς και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2011 συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού μίας 19χρονης κοπέλας ενώ το ίδιο συνέβη και με τον συμπαίκτη του, Κέβιν ΜακΝτόναλντ.

Παρά τις κατηγορίες, εκείνος έπαιξε κανονικά εκείνη τη σεζόν μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη και πραγματοποίησε τους καλύτερους αριθμούς της καριέρας του, εκτοξεύοντας παράλληλα και την αξία του.

Ωστόσο αυτή ήταν απλά η αρχή του... τέλους καθώς τον Απρίλιο του 2012 και πριν ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος στο Νησί, ο Έβανς καταδικάζεται σε πέντε χρόνια φυλακή για τον συγκεκριμένο βιασμό, σε αντίθεση με τον συμπαίκτη που αθωώθηκε.

Η καταδίκη για πέντε χρόνια φυλάκιση ήταν μόνο η αρχή

Η υπόθεση έκανε τον γύρω του πλανήτη. Ο Τσεντ Έβανς είδε την καριέρα του να κόβεται αμέσως αφού η Σέφιλντ έλυσε το συμβόλαιο του και ο ίδιος είχε να διαχειριστεί τη νέα του ζωή πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, ο Τσεντ Έβανς ήρθε σε σεξουαλική επαφή με την 19χρονη κοπέλα με την ίδια να μην είναι σε κατάσταση να συναινέσει για αυτό υπό την επίρροια αλκοόλ.

Ο Ουαλός επιθετικός πέρασε 2,5 χρόνια στη φυλακή πριν δοθεί η εντολή να επανεξεταστεί η υπόθεση. Τον Νοέμβρη του 2014 είχε το δικαίωμα να προπονηθεί και να επιστρέψει στη δράση ωστόσο η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, αν και αρχικά τον δέχθηκε πίσω στο κλαμπ, συνάντησε τεράστιες αντιδράσεις.

Μαζί με τον σύλλογο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αντιλήφθηκε ότι πλέον είναι «κόκκινο πανί» για τον αθλητικό και μη κόσμο. Ο αγώνας του για να αποδείξει την αθώωση του συνδυάστηκε με την αρνητική στάση όλων των ομάδων για να του προσφέρουν την ευκαιρία να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

Δεν ήταν τόσο οι διοικήσεις των κλαμπ όσο η κοινή γνώμη των οπαδών αλλά και των συνεργατών των συλλόγων που ύψωναν εμπόδια μπροστά στον Τσεντ Έβανς.

Τα συνεχόμενα εμπόδια για να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο

Όπως ήταν λογικό, μέχρι την αθώωση του, ο Έβανς δεν μπορούσε να βρει μόνιμη ποδοσφαιρική στέγη. Η κίνηση της Σέφιλντ να τον επαναφέρει στις τάξεις της έπεσε στο... κενό καθώς τόσο οι φίλοι του συλλόγου όσο και ιστορικά πρόσωπα της ομάδας βγήκαν μπροστά και σταμάτησαν αυτό το ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, η χρυσή Ολυμπιονίκης Τζέσικα Ένις-Χιλ ξεκαθάρισε ότι αν ο Έβανς επιστρέψει στις προπονήσεις, θα ζητήσει να αφαιρεθεί το όνομά της από την εξέδρα του γηπέδου. Την ίδια στιγμή, συλλέχθηκαν πάνω από 170 χιλιάδες υπογραφές για να μην επιτραπεί στον ποδοσφαιριστή να προπονηθεί με τη Σέφιλντ.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή τόνιζε ότι είναι αθώος και ότι θα το αποδείξει, ωστόσο αυτό δεν άλλαζε τα δεδομένα. Εν τέλει, στις 12 Νοεμβρίου του 2014, η Σέφιλντ απέσυρε και επίσημα την πρόταση συμβολαίου στον Ουαλό επιθετικό καθώς ο ποπ σταρ της δεκαετίας του 1960, Ντέιβ Μπέρι, και η επιχειρηματίας Λίντσεϊ Γκράχαμ έμειναν εκτός του συλλόγου λόγω αυτού ενώ η DBL Logistics που ήταν η βασική χορηγός της φανέλας, απειλεί ότι θα τερματίσει άμεσα τη συνεργασία.

Τα προβλήματα για τον νυν επιθετικό της Φλίτγουντ Τάουν δεν σταματούν εδώ. Τον Γενάρη του 2015, η Χιμπέρνιανς της Μάλτας του προσφέρει συμβόλαιο και είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της. Ωστόσο υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει στην πλευρά του Έβανς ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αποτέλεσμα η μεταγραφή να χαλάσει.

Την ίδια στιγμή, ο Όλνταμ προσφέρει και εκείνη από την πλευρά της μία ευκαιρία στον διεθνή φορ αλλά οι χορηγοί απειλούν με άμεση διακοπή της συνεργασίας, με αποτέλεσμα να μην γίνει η μεταγραφή. Τελικά τον Απρίλιο του 2016, το Εφετείο ακυρώνει την καταδίκη του Τσεντ Έβανς και πλέον μπαίνουμε σε επανάληψη της δίκης.

Η αθώωση και η σταθερότητα στη Φλίτγουντ Τάουν

Φτάνουμε στον Οκτώβρη του 2016. Με νέα στοιχεία και μαρτυρίες, ο Τσεντ Έβανς βλέπει τη νέα απόφαση να καταλήγει στην οριστική αθώωση του. Για αυτή την οποία έλεγε ξανά και ξανά από την πρώτη στιγμή. Δύο μέρες μετά, ο ίδιος δίνει συνέντευξη για τα χρόνια του στη φυλακή αλλά και για τα όσα του άφησε η συγκεκριμένη ιστορία που διήρκησε σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Δεν θα μπορέσω ποτέ να ζητήσω συγγνώμη ευθέως στην κοπέλα για ό,τι συνέβη» ήταν η πρώτη του ατάκα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ποτέ δεν έκανε κάτι κακό αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση έφερε αρνητικό αντίκτυπο προς όλες τις πλευρές ενώ κατηγόρησε τον εαυτό του για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ.

Μετά την τελική απόφαση, ο ίδιος επέστρεψε στο ποδόσφαιρο αλλά δεν βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο. Υπέγραψε αρχικά στην Σέστερφιλντ για έναν χρόνο, πέτυχε 7 γκολ σε 29 παιχνίδια και άνοιξε ξανά η πόρτα για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο δεν ήταν ο ίδιος Τσεντ Έβανς που αγάπησε το κοινό.

Arsenal just lost to Fleetwood Town in the EFL Cup. Arsenal’s roster: $1.5 BILLION Fleetwood Town’s roster: $3 million Fleetwood is currently 18th in the 4th level of English soccer. Possibly the biggest upset in English soccer history. https://t.co/8aVUiKSlYp — Barstool Sports (@barstoolsports) October 27, 2026

Ο δανεισμός του στη Φλίτγουντ Τάουν, τον έκανε και μόνιμο κάτοικο εκεί και πέρα από ένα πέρασμα τεσσάρων χρόνων στην Πρέστον, ο Έβανς βρίσκεται ξανά στο κλαμπ όπου έχει βρει τη δική του σταθερότητα στη δύση της καριέρας του.

Σε αριθμούς ήδη έχει ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ (49 γκολ και 23 ασίστ σε 164 ματς) ενώ η ιστορική πρόκριση με τη φανέλα της κόντρα στην Άρσεναλ, είναι ένα από τα μεγάλα παράσημα της ζωής του μετά την επιστροφή στη δράση.