Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τρολάρει έναν φίλο της Άρσεναλ, εξηγώντας του γιατί δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της.

Στο προσκήνιο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, πλάι σε εκείνο της Άρσεναλ με... ενδιάμεσο κρίκο έναν φίλο των Κανονιέρηδων.

Ο Πολωνός στράικερ δέχθηκε επισκέψεις στα αποδυτήρια (σσ πιθανώς της Σικάγο Φάιαρ), μεταξύ των οποίων ήταν και ένας φίλαθλος των Gunners, ο Zah Chimedza, που μεταξύ άλλων είναι και δημιουργός περιεχομένου.

Καθώς ο ίδιος και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι φωτογραφίζονταν με τον Λέβα, κάποιος τον ρώτησε γιατί δεν έπαιξε ποτέ στην Άρσεναλ. Γελώντας και με εμφανή δόση χιούμορ, ο σπουδαίος επιθετικός απάντησε «Γιατί ήθελα να κερδίσω τίτλους», με την κουβέντα να συνεχίζεται και το άτομο που αρχικά ρώτησε να απαντάει πως «Κερδίσαμε έναν πέρσι» και τον 38χρονο σταρ να.... δίνει ακόμη μια αστεία ατάκα λέγοντας ότι «Με εμένα δεν θα περιμένατε τόσο».