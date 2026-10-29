Τσιμίκας: Τι προηγήθηκε πριν το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Τσέλσι
Η Λίβερπουλ πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Carabao Cup νικώντας την Τσέλσι στη διαδικασία των πέναλτι (6-5) μετά το ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια.
Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στη λίστα των παικτών που θα εκτελούσαν πέναλτι ωστόσο η προσπάθεια κατέληξε ψηλά άουτ, χωρίς αυτό να στοιχίσει εν τέλει στους «κόκκινους».
Στα social media βγήκε ένα βίντεο με τις στιγμές του Έλληνα ακραίου μπακ πριν την εκτέλεση, με τον ίδιο να δείχνει να πατά την άσπρη βούλα, να κάνει νόημα προς τον αντίπαλο πορτιέρε που άργησε να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια ενώ ο ίδιος έκανε... γκελάκια πριν στείλει την μπάλα άουτ.
Ο ίδιος παραδέχθηκε στο τέλος του ματς ότι: «Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν η καλύτερή μου προσπάθεια».
Bro was aura farming just to send it to the moon😭 https://t.co/vx62OHQPnY— (fan) Trey (@UTDTrey) October 28, 2026
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