Ο Αντονί Ιραόλα είχε παράπονα από τη διαιτησία στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ (0-1), για τη φάση του Αλεξάντερ Ίσακ που δεν δόθηκε πέναλτι.

Την 2η της ήττα στη φετινή Premier League γνώρισε την Κυριακή (1/11) η Λίβερπουλ, που είδε την Άρσεναλ να φεύγει με το διπλό (0-1) από το Άνφιλντ, στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι βέβαια «σημαδεύτηκε» και από τις διαιτητικές αποφάσεις του ρέφερι Άντι Μάντλεϊ αλλά και του VAR, Στιούαρτ Άτγουελ. Αιτία αποτέλεσε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, με πρωταγωνιστές τους Ίσακ και Τίμπερ, όταν ο δεύτερος τράβηξε τον στράικερ των Reds μέσα στην περιοχή (έπειτα από σέντρα του Μπαρκολά) και δεν τον άφησε να βρει την μπάλα με το κεφάλι.

Διαιτητής και... τεχνολογία δεν είδαν πέναλτι, με τον Αντονί Ιραόλα να αναφέρεται στην εν λόγω φάση στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ο τεχνικός της Λίβερπουλ τόνισε πως τέτοιες φάσεις (αν ο παίκτης βρεθεί στο έδαφος) είναι 100% πέναλτι, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, αναφέροντας πως θα πρέπει να λέει στους ποδοσφαιριστές του να... πέφτουν, για να κερδίσουν πέναλτι.

«Την επόμενη φορά, οι προπονητές πρέπει να πουν στους παίκτες να πέσουν στο έδαφος… αλλιώς δεν θα σφυρίξουν παράβαση.

Το γεγονός ότι με ρωτάς καν αν ο Ίσακ πρέπει να πέσει στο έδαφος… αν πέσει, δίνουν πέναλτι 100%. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα».