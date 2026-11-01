Άρσεναλ: Επέστρεψε ο Τζόλης και ξεκινά βασικός στο ματς με τη Λίβερπουλ
Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε και θα ξεκινήσει βασικός στην μεγάλη αναμέτρηση της Άρσεναλ απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, για την 9η αγωνιστική της Premier League.
Ο Έλληνας διεθνής βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς τον ταλαιπωρούσε ένας τραυματισμός από την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα, τον Οκτώβρη για το Nations League.
Αυτή η επιστροφή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Ελλάδα, καθώς αυτό σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα ματς του Νοεμβρίου (9-17) κόντρα σε Ολλανδία (13/11, 21:45) και Σερβία (16/11, 21:45).
H ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Ζακέ, Κέρκεζ, Βιρτς, Ίσακ, Μακ Άλιστερ, Χάκπο, Μπαρκολά, Αραούχο, Νιόνι.
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Γκιμαράες, Μαντουέκε, Έντεγκααρντ, Τζόλης, Χάβερτς.
𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 Your Gunners, representing north London @deel— Arsenal (@Arsenal) November 1, 2026
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