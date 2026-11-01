Με βασικό τον Χρήστο Τζόλη θα παραταχθεί η Άρσεναλ στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ, για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε και θα ξεκινήσει βασικός στην μεγάλη αναμέτρηση της Άρσεναλ απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Ο Έλληνας διεθνής βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς τον ταλαιπωρούσε ένας τραυματισμός από την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα, τον Οκτώβρη για το Nations League.

Αυτή η επιστροφή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Ελλάδα, καθώς αυτό σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα ματς του Νοεμβρίου (9-17) κόντρα σε Ολλανδία (13/11, 21:45) και Σερβία (16/11, 21:45).

H ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Ζακέ, Κέρκεζ, Βιρτς, Ίσακ, Μακ Άλιστερ, Χάκπο, Μπαρκολά, Αραούχο, Νιόνι.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Γκιμαράες, Μαντουέκε, Έντεγκααρντ, Τζόλης, Χάβερτς.