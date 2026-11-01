Η Άρσεναλ του Τζόλη άλωσε το «Άνφιλντ», επικρατώντας 1-0 της Λίβερπουλ, έβαλε τέλος σε μια αρνητική παράδοση 14 ετών και απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής.

Χρειάστηκε να περάσουν 14 ολόκληρα χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά η Άρσεναλ εκτός έδρας νίκη επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για το πρωτάθλημα! Το βράδυ της Κυριακής, οι Gunners έσπασαν την αρνητική παράδοση, επικρατώντας με 1-0 και ανεβαίνοντας μόνοι στην κορυφή της Premier League, με προβάδισμα τριών βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι. Έχει, μάλιστα, ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός πως και στις δύο ιστορικές νίκες ήταν εκεί ο Μικέλ Αρτέτα, το 2012 ως ποδοσφαιριστής και το 2026 ως προπονητής της Άρσεναλ! Οι Reds ολοκλήρωσαν το ματς χωρίς τελική, ωστόσο η εικόνα της ομάδας του Ιραόλα μόνο κακή δεν ήταν... Επιστροφή με πολύ καλή εμφάνιση για τον Τζόλη, μπήκε ως αλλαγή ο Τσιμίκας.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πήρε από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυκλοφόρησε με υπομονή την μπάλα και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους διαθέσιμους χώρους. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ιδιαίτερα κινητικός, έδωσε επιθετική πνοή στους Λονδρέζους και συνέβαλε στην προσπάθειά τους να απειλήσουν την εστία της Λίβερπουλ.

Η υπεροχή της Άρσεναλ καρποφόρησε στο 16ο λεπτό, όταν οι Κανονιέρηδες άνοιξαν το σκορ. Ο Άλισον υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και, έπειτα από την ασίστ του Ντέκλαν Ράις, ο Χάβερτς βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Εννέα λεπτά αργότερα, η Άρσεναλ άγγιξε και δεύτερο γκολ, όμως ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Τίμπερ κατάφεραν να σκοράρουν από πλεονεκτική θέση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε αισθητά. Η Λίβερπουλ ανέβασε την έντασή της, πήρε μέτρα στο γήπεδο, άσκησε ασφυκτική πίεση και άρχισε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση.

Στο 36ο λεπτό, ο Ίσακ απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων, ενώ τρία λεπτά αργότερα η προσπάθεια του Βιρτς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Οι Reds είχαν πλέον επιβάλει τον ρυθμό τους, πίεζαν με μεγάλη ένταση και έψαχναν επίμονα το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίχτυα μέχρι την ανάπαυλα.

Η Λίβερπουλ συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο πρώτο τέταρτο του β' μέρους πιέζοντας ψηλά την άμυνα της Άρσεναλ. Στο 56ο λεπτό, ο Ίσακ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση για να εκτελέσει, όμως το τελείωμά του πέρασε εκτός εστίας.

Παρ' όλα αυτά, η αμυντική λειτουργία της ομάδας του Αρτέτα ήταν υποδειγματική, με τους Λονδρέζους να διατηρούν τις γραμμές τους και να περιορίζουν τους χώρους προς την περιοχή τους.

Μετά το 60ο λεπτό, η Άρσεναλ κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση και να βγει ξανά με αξιώσεις στην επίθεση, με τον Τζόλη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο 68', ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, ξεπέρασε την αντίπαλη άμυνα και γύρισε ιδανικά την μπάλα προς τον Όντεγκααρντ, όμως ο Νορβηγός κατάφερε να βρει την μπάλα με προβολή και να τη στείλει στα δίχτυα.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τζόλης απείλησε αυτή τη φορά ως εκτελεστής. Βρέθηκε σε θέση βολής, επιχείρησε το πλασέ, όμως ο Άλισον πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας τη Λίβερπουλ ζωντανή.

Οι Λονδρέζοι κράτησαν μέχρι τέλους το πολύτιμο 1-0, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό στο «Άνφιλντ» και μια νίκη με ξεχωριστή βαθμολογική και... ιστορική σημασία, αφού ήταν η πρώτη έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια.

Tα αποτελέσματα

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουν. 2-0

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ 2-0

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1

Χαλ - Ιπσουιτς 2-2

Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον 0-1

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 0-1

Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PREMIER LEAGUE