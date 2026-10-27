Με αφορμή την αναφορά του Χάρι Κέιν στον Ζοζέ Μουρίνιο έγινε viral πάλι μία ατάκα που είχε πει ο Πορτογάλος στον Άγγλο διεθνή, κατά τη διάρκεια της κοινής τους θητείας στην Τότεναμ.

Ο Χάρι Κέιν χρησιμοποίησε την ομιλία του για την αποδοχή της Χρυσής Μπάλας για να ευχαριστήσει θερμά τον Ζοζέ Μουρίνιο, ευχαριστόντας τον για τον ρόλο που έπαιξε στην καριέρα του.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ευχαρίστησε τους προπονητές που τον διαμόρφωσαν σε κάθε στάδιο, αφότου έγινε ο πρώτος Άγγλος που κέρδισε το βραβείο, μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001.

«Θέλω να ευχαριστήσω μερικούς από τους προπονητές που με βοήθησαν σε όλη τη διαδρομή μου και αν ξεχάσω κάποιον, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», δήλωσε ο αρχηγός της Αγγλίας.

Αρκετά μεγάλα ονόματα μπήκαν στη λίστα. Οι Χάρι Ρέντναπ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Αντόνιο Κόντε αναφέρθηκαν, όπως και ο Μουρίνιο, ο οποίος προπόνησε τον Κέιν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τότεναμ.

«Ο καθένας από εσάς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή μου, σε διαφορετικά στάδια της ζωής μου, και χωρίς τον καθένα από εσάς δεν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα».

«Έμαθα πολλά, και όταν περιβάλλεις τον εαυτό σου με τους καλύτερους ανθρώπους και προπονητές, αυτό σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και παίκτη. Σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε ο Κέιν.

Harry Kane thanked Jose Mourinho in his speech after winning the Ballon d’Or. 👏 https://t.co/S5Iu523pIH — Madrid Zone (@theMadridZone) October 27, 2026

Ο Κέιν μιλάει συχνά με θερμά λόγια για τον δεσμό του με τον Μουρίνιο από την εποχή που είχαν στην Τότεναμ, λέγοντας ότι είχε κάνει μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις του υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου.

Με αφορμή την ευχαριστήρια αναφορά του στον «Special One», έγινε και πάλι viral μία ατάκα του Πορτογάλου στον αρχηγό των «Τριών Λιονταριών». Συγκεκριμένα, ξανά βγήκε στην επιφάνεια η ομίλια του Μουρίνιο, μετά την ήττα των «Πετεινών» με 2-1 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου απευθύνεται στους παίκτες, μιλώντας για την κακή τους συμπεριφορά, την έλλειψη επιθετικότητας στις μονομαχίες, τις δεύτερες μπάλες, ενώ ολοκληρώνει συμβουλέυουντας τους να «είναι μπάστ@@@@».

Μάλιστα, τώρα αρκετοί συνέδεσαν την επιτυχία του Κέιν ως νικητή της Χρυσής Μπάλας με την αφομοίωση των μαθημάτων του Μουρίνιο σχετικά με τη νοοτροπία του νικητή.