Πριν από 15 χρόνια, ένας 18χρονος Άγγλος έκανε τα πρώτα του ευρωπαϊκά βήματα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σήμερα, ο Χάρι Κέιν βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχοντας κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα!

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 ήταν ένα άγνωστο, στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό, παιδί της Τότεναμ. Φορούσε τη μωβ φανέλα με το «37» στην πλάτη και έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας για ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της καριέρας του. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής ανέβηκε στη σκηνή του London Palladium για να παραλάβει τη Χρυσή Μπάλα του 2026!

Ο Χάρι Κέιν, στα 33 του πλέον, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, εξαργυρώνοντας μια εκπληκτική χρονιά με την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Αγγλίας. Με 73 γκολ σε 65 συμμετοχές, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του γερμανικού Super Cup, ο Άγγλος επιθετικός άφησε πίσω του στην ψηφοφορία τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ.

Έγινε, μάλιστα, ο πρώτος Άγγλος μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001 που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, βάζοντας τέλος σε αναμονή 25 ετών.

«Δεν νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως τι μου συμβαίνει», παραδέχθηκε μετά την απονομή στο Λονδίνο.

Και κάπου ανάμεσα στις εικόνες της μεγάλης του βραδιάς, υπάρχει μια παλιά φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη γνωριμία με την Τούμπα

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Σεπτεμβρίου 2011. Ο ΠΑΟΚ του Λάζλο Μπόλονι υποδεχόταν την Τότεναμ του Χάρι Ρέντναπ στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Ο Άγγλος τεχνικός είχε επιλέξει μια ενδεκάδα με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και τον 18χρονο Χάρι Κέιν, που αγωνίστηκε πίσω από τον Ρόμαν Παβλιουτσένκο.

Δεν ήταν η πρώτη του συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Τότεναμ. Είχε προηγηθεί η παρουσία του απέναντι στη Χαρτς, στα προκριματικά της διοργάνωσης. Ήταν, όμως, μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές παραστάσεις του, σε μια γεμάτη Τούμπα και απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που εκείνο το βράδυ άξιζε κάτι περισσότερο από το τελικό 0-0.

Ο Κέιν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο και στα 90 λεπτά, χωρίς να σκοράρει, ενώ στο 28ο λεπτό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Τότε, φυσικά, κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει πού θα έφτανε εκείνος ο νεαρός επιθετικός.

Το χαμένο πέναλτι του Λίνο και το δοκάρι του Ίβιτς

Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Λονδρέζους. Στο 32ο λεπτό ο Στέφανος Αθανασιάδης κέρδισε πέναλτι από τον Κάρλο Κουντιτσίνι. Ο Λίνο ευστόχησε στην πρώτη εκτέλεση, όμως ο Σέρβος διαιτητής, Μάζιτς, διέταξε επανάληψη λόγω πρόωρης εισόδου ποδοσφαιριστών στην περιοχή. Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κουντιτσίνι κράτησε όρθια την Τότεναμ με σημαντικές επεμβάσεις στις προσπάθειες των Ίβιτς, Αθανασιάδη και Βιεϊρίνια. Στις καθυστερήσεις, μάλιστα, η κεφαλιά του Ίβιτς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από τον Δικέφαλο μια νίκη που θα μπορούσε να είχε έρθει πολύ νωρίτερα από το ιστορικό διπλό στο Λονδίνο.

Δυόμισι μήνες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου 2011, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Τότεναμ με 2-1 στο παλιό «Γουάιτ Χαρτ Λέιν», με τα γκολ των Σαλπιγγίδη και Αθανασιάδη, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στους «32» του Europa League. Πάντως, ο Κέιν δεν είχε αγωνιστεί και σε εκείνο το παιχνίδι.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, στην κορυφή του κόσμου

Από εκείνες τις πρώτες ευρωπαϊκές βραδιές μέχρι τη Χρυσή Μπάλα, ο Κέιν διένυσε μια τεράστια απόσταση. Καθιερώθηκε στην Τότεναμ, εξελίχθηκε στον κορυφαίο σκόρερ της ιστορίας της, έγινε αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και συνέχισε στην Μπάγερν Μονάχου, όπου κατέκτησε τους τίτλους που του έλειπαν.

Η Τούμπα δεν ήταν η αφετηρία της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ήταν, όμως, ένας από τους πρώτους σταθμούς της ευρωπαϊκής του διαδρομής.

Και οι φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, με τον 18χρονο Κέιν απέναντι στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αποκτούν σήμερα μια εντελώς διαφορετική αξία.

Από το «37» της Τότεναμ στη Χρυσή Μπάλα. Δεκαπέντε χρόνια δρόμος, με μια στάση στην Τούμπα που έμεινε στην ιστορία.