Μετά την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» από τον Χάρι Κέιν, η Τότεναμ τον τίμησε με μία συγκινητική ανάρτηση στα social με την συνολική του πορεία στον σύλλογο.

Η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» για το 2026 από τον Χάρι Κέιν έστειλε κύματα ενθουσιασμού σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ανάμεσα στις εκατοντάδες αντιδράσεις ξεχώρισε εκείνη της Τότεναμ, η οποία επέλεξε να τιμήσει τον πρώην αρχηγό της με ένα συγκινητικό βίντεο στα social.

Το βίντεο ξεκινάει ξεδιπλώνοντας νοσταλγικές εικόνες από τα νεανικά χρόνια του Κέιν στις ακαδημίες του συλλόγου. Δείχνει τον Άγγλο επιθετικό σε μικρή ηλικία, όπως και το δελτίο που είχε όταν ήταν 14 χρονών, υπενθυμίζοντας πως η καριέρα του χτίστηκε με υπομονή και σκληρή δουλειά στα γήπεδα της Τότεναμ από τα 11 του χρόνια.

Στην συνέχεια η κάμερα «ταξιδεύει» στις πιο εμβληματικές στιγμές, από την πρώτη ομάδα πλέον, με τη φανέλα της Τότεναμ. Παρουσιάζονται στιγμιότυπα από κρίσιμα γκολ, πανηγυρισμούς μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας και στιγμές που καθόρισαν την πορεία του ως τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου με 280 τέρματα.

Το βίντεο συνδέει τις αναμνήσεις του παρελθόντος με την σημερινή παγκόσμια καταξίωση και την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας». Δείχνει πως η τελειοποίηση του ταλέντου του στα γήπεδα των «Σπερς», έθεσε τα θεμέλια για να φτάσει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, η κίνηση αυτή της Τότεναμ εναρμονίζεται πλήρως με τις δηλώσεις του 33χρονου φορ στην σκηνή της απονομής, που δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του για τον σύλλογο που ξεκίνησε την πορεία του, αναφέροντας πως χωρίς την Τότεναμ δεν θα είχε φτάσει ως εδώ.