Η συζήτηση Μουρίνιο - Κέιν που άλλαξε τα πάντα: «Θέλω να γίνω Ρονάλντο, Μέσι»

Ο διάλογος του Χάρι Κέιν και του Ζοσέ Μουρίνιο, στην Τότεναμ το 2019, που έδρασε καθοριστικά στην εξέλιξη της καριέρας του Άγγλου ποδοσφαιριστή.

Η πρώτη ιδιωτική συζήτηση του Χάρι Κέιν και του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος μόλις είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, έρχεται στο φως και αποδεικνύει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Πορτογάλος προπονητής στην εξέλιξη της καριέρας του Άγγλου φορ.

Όταν ο «Special One», διαδέχθηκε τον Μαουρίσιο Ποκετίνο τον Νοέμβριο του 2019, γνώριζε καλά ότι το κλειδί για την επιτυχία του Λονδίνου, περνούσε από τα πόδια και τη ψυχολογία του Άγγλου ποδοσφαιριστή. Από την πρώτη στιγμή έθεσε ψηλά τον πήχη στον Χάρι Κέιν: «Ο κόσμος θρέφει τεράστιο σεβασμό για το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα πιστεύει ότι οι αστέρες βρίσκονται κάπου αλλού. Πρέπει να χτίσουμε το στάτους σου προς αυτήν την κατεύθυνση».

Μάλιστα δεν στάθηκε μόνο στο ταλέντο του ποδοσφαιριστή αλλά έκανε ξεκάθαρη και τη φιλοσοφία του, πως η παγκόσμια αναγνώριση απαιτεί οικουμενική διάσταση. Από την άλλη ο Κέιν απαντούσε με απόλυτη ειλικρίνεια πως ο στόχος του είναι να φτάσει στο επίπεδο του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι, φτάνοντας στο σήμερα, που πλέον είναι κάτοχος της Χρυσής Μπάλας..

Αν και η συνεργασία τους στην Τότεναμ δεν συνοδεύτηκε από κάποιον τίτλο, η επιρροή εκείνης της συζήτησης έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη του 33χρονου ποδοσφαιριστή σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως.