Κάρικ: «Η Γιουνάιτεντ ήταν, είναι και θα είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άτομο»
Ο Μάικλ Κάρικ βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση καθώς η πίεση για την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες ώρες.
Μετά τη συντριπτική ήττα τους με 4-1 από την Κόμο στο Champions League, η αβεβαιότητα για το μέλλον του στο «Όλντ Τράφορντ» έχει κορυφωθεί, την ώρα που στα αγγλικά ΜΜΕ κυκλοφορούν ήδη τα ονόματα των πιθανών αντικαταστατών του. Ενόψει του κρίσιμου αγώνα των Κόκκινων Διαβόλων με την Μπόρνμουθ, ο 45χρονος τεχνικός έκανε έναν πεντάλεπτο μονόλογο στη συνέντευξη Τύπου, πριν οι παρευρισκόμενοι δημοσιογράφοι τού απευθύνουν τις ερωτήσεις τους.
Μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε πως η ομάδα έχει χάσει το δρόμο της, χαρακτηρίζοντας την εικόνα της ως «απαράδεκτη».
«Θα ξεκινήσω εγώ σήμερα. Θέλω απλώς να πω μερικά πράγματα. Τελευταία δεν τα πηγαίνουμε καλά, νομίζω αυτό είναι προφανές, οπότε αποδέχομαι απόλυτα τη δύσκολη φάση που διανύουμε. Είχαμε πέντε μήνες που τα πηγαίναμε σχετικά καλά, ένα διάστημα όπου ήμουν χαρούμενος με πολλά από αυτά που έβλεπα και κάναμε ως ομάδα. Τον τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Διανύουμε μια περίοδο που δεν μας ικανοποιεί καθόλου.
Η Τετάρτη ήταν μια κακή βραδιά για πολλούς λόγους και μας πόνεσε πολύ. Με πόνεσε προφανώς το να μας βλέπω να παίζουμε έτσι και να βλέπω την κακή εξέλιξη του παιχνιδιού. Όπως είπα και μετά το ματς, ήταν πραγματικά απαράδεκτο. Οι φιλάθλοι είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτού του συλλόγου. Κάνουν την προσπάθεια, ξοδεύουν χρόνο και χρήματα να έρχονται στο γήπεδο, και το να νιώθουν όπως νιώσαμε όλοι μας την Τετάρτη ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν, είναι και θα είναι πάντα μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άτομο».
🎥-🔴 Michael Carrick started the news conference with a statement 🗣️ “Wednesday was a bad night. A bad night for a lot of reasons. It hurt me to see us play that way.” 🔴 “#MUFC is always bigger, always has been, always will be bigger than any single individual.” https://t.co/Sm8m2A8BbQ— Beyond United (@BeyondUTD1) October 23, 2026
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