Μια πρωτοποριακή κίνηση έκανε η διοίκηση της Γιουνάιτεντ, καθώς μέσα από την ιστοσελίδα της ζήτησε την γνώμη των οπαδών για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρά τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα, συνεχίζει να σχεδιάζει το νέο της «σπίτι» χωρητικότητας 100.000 θεατών. Ωστόσο σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν θέλει να είναι μόνη της, για αυτό και κάλεσε τους οπαδούς των Red Devils να πουν απόψεις τους.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας έρευνας, μέσω της οποίας επιδιώκει να καταγράψει τις προτεραιότητες των οπαδών, καθώς προχωρά η διαμόρφωση του σχεδίου για το νέο υπερσύγχρονο στάδιο και την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής γύρω από το «Ολντ Τράφορντ».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση, η νέα έρευνα θα εξετάσει πέντε βασικούς άξονες που αφορούν την εμπειρία των φιλάθλων. Η διοίκηση με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει ότι οι απόψεις των οπαδών θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα διαμορφώσουν τη νέα έδρα της ομάδας.

«Το προτεινόμενο νέο μας γήπεδο είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα αναλάβει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα επόμενα 100 χρόνια και είναι ζωτικής σημασίας να το διαμορφώσουμε μαζί με τους φιλάθλους μας», δήλωσε η Κολέτ Ρος, διευθύνουσα σύμβουλος του τομέα ανάπτυξης του νέου γηπέδου.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι φίλαθλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 12:00.