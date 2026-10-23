Κόντε: «Δεν υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις με κανέναν σύλλογο»
Ο Αντόνιο Κόντε τοποθετήθηκε σχετικά με τις φήμες που ακούγονται γύρω από το όνομα του και την επιστροφή του στην προπονητική. Ο 57χρονος Ιταλός έχει υπάρξει προπονητής κορυφαίων ομάδων, όπως της Τσέλσι, της Γιουβέντους, της Ίντερ, και της Τότεναμ. και το περασμένο καλοκαίρι τελείωσε η θητεία του στη Νάπολι.
Το τελευταίο διάστημα το όνομα του ακούγεται για τον πάγκο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως τη Γιουβέντους σε περίπτωση απομάκρυνσης του Λουτσιάνο Σπαλέτι, αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εάν απολυθεί ο Μάικλ Κάρικ.
Ωστόσο, ο ίδιος διαψεύδει τις φήμες με ένα σαφές μήνυμα: «Καμία διαπραγμάτευση δεν βρίσκεται "σε προχωρημένο στάδιο", παρά τους πολλούς μνηστήρες. Θα αφιερώσω τον απαραίτητο χρόνο για να αξιολογήσω πώς και πότε θα επιστρέψω στην προπονητική. Θα είναι μια προσεκτική απόφαση, την οποία θα λάβω όταν πιστέψω ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες».
Μάλιστα σε δηλώσεις του που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε: «Το όνομα μου έχει συνδεθεί με πολλούς συλλόγους, αλλά καμία διαπραγμάτευση δεν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Μετά από μια υπέροχη και επιτυχημένη εμπειρία στο τιμόνι της Νάπολι, θα αφιερώσω τον απαραίτητο χρόνο για να αξιολογήσω πώς και πότε θα επιστρέψω στην προπονητική. Θα είναι μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση, την οποία θα λάβω όταν πιστέψω ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες».
«Έχω διαβάσει για φερόμενα οικονομικά αιτήματα και αιτήματα για πλήρη εξουσιοδότηση που έχω ήδη υποβάλει στους προαναφερθέντες συλλόγους, καθώς και επιφυλάξεις σχετικά με αυτό που περιγράφεται ως "ισχυρός χαρακτήρας" μου. Αυτές είναι αβάσιμες αναπαραστάσεις, καθώς, προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία να βασίζονται τέτοιες εκτιμήσεις. Εάν προκύψει μια συγκεκριμένη ευκαιρία, θα είναι καιρός να συζητήσουμε με τον ενδιαφερόμενο σύλλογο και να αξιολογήσουμε από κοινού τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, σεβόμενοι τις αμοιβαίες μας ανάγκες και τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την εργασία μου ως προπονητής. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε εικασία σχετικά με τα αιτήματά μου και το επαγγελματικό μου μέλλον παραμένει μια υπόθεση και δεν μπορεί να θεωρηθεί γεγονός».
🚨🇮🇹 Breaking: Antonio Conte clarifies his future. “My name has been linked with numerous clubs, but there are currently no negotiations at an advanced stage. Following a wonderful and successful spell in charge of Napoli, I will take the time I need to consider how and when to return to management. It will be a carefully considered decision, one I will make when I believe the conditions are right. I have read reports of financial demands and requests for full control that I have supposedly already made to the clubs mentioned, as well as reservations about what has been described as my “strong personality”. These reports are unfounded, as there is currently no concrete basis for such assessments. Should a concrete opportunity arise, that will be the time to hold discussions with the club concerned and jointly consider the terms of a potential agreement, with due regard for both parties’ needs and the qualities and approach that define my work as a manager. Until then, any assumptions about my demands and my professional future remain speculation and cannot be treated as fact”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2026
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