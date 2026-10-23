Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Άστον Βίλα είναι έτοιμη να ζητήσει μία υπέρογκη αποζημίωση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την παραχώρηση του Ουνάι Έμερι.

Ο Μάικλ Κάρικ μπορεί να παραμένει, προς ώρας τουλάχιστον, στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο το μέλλον του στον σύλλογο... κρέμεται από μία κλωστή, ειδικά μετά και από τη βαριά ήττα με 4-1 από την Κόμο στο Champions League, με τους πιθανούς αντικαταστάτες του σε περίπτωση απολύσης να είναι ήδη γνωστοί.

Το επικρατέστερο όνομα, μέχρι στιγμής, είναι εκείνο του επί χρόνια τεχνικού της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, ενώ οι Αντόνιο Κόντε, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Φάμπιαν Χίρτσελερ βρίσκονται μέσα στην λίστα, με τον τελευταίο ωστόσο να μην εμφανίζεται διατεθειμένος να αποχωρήσει από την Μπράιτον προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων».

Ένας ακόμη υποψήφιος είναι και ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος απασχόλησε την Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι, προτού τελικά η διοίκηση της ομάδας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Κάρικ. Το πρόβλημα βέβαια με τον Ισπανό προπονητή έγκειται στο πόσο της αποζημίωσης που αναμένεται να ζητήσει ο σύλλογος από το Μπέρμιγχαμ, το οποίο θα κυμανθεί γύρω στα 24 εκατομμύρια ευρώ (20 εκατομμύρια λίρες).

🚨 Manchester United are very keen on Unai Emery, but Aston Villa would demand about £20M in compensation for him. (Source: @JamieJackson___) https://t.co/Ty9HmUYEJ0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 23, 2026

Για την ιστορία, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταβάλει ποτέ ένας σύλλογος για να αποσπάσει έναν προπονητή από μια άλλη ομάδα είναι τα 25 εκατομμύρια ευρώ (21,7 εκατομμύρια λίρες) που πλήρωσε η Μπάγερν Μονάχου στη Λειψία το 2021 για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Νάγκελσμαν.