Η απογοητευτική εμφάνιση της Γιουνάιτεντ στην Ιταλία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στα υψηλά κλιμάκια του συλλόγου, με τον Κάρικ βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση και τους υποψήφιους να αυξάνονται.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται... συγκλονισμένη από την αποκαρδιωτική εικόνα της ομάδας στην ήττα από την Κόμο, αναγνωρίζοντας ότι η ευθύνη για την παρατεταμένη αγωνιστική κρίση δεν μπορεί να βαραίνει αποκλειστικά τον Μάικλ Κάρικ.

Σύμφωνα με τους Times, ο Άγγλος τεχνικός αναμένεται να καθίσει κανονικά στον πάγκο των Κόκκινων διαβόλων στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ στο «Ολντ Τράφορντ», για την Premier League. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η θέση του είναι ασφαλής. Κάθε άλλο. Το μέλλον του Κάρικ παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, μετά από μία από τις πιο ταπεινωτικές ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία της Γιουνάιτεντ.

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Παρά την έντονη δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα, υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου φέρονται να αντιμετωπίζουν με έναν βαθμό κατανόησης τον προπονητή, θεωρώντας πως οι ποδοσφαιριστές του δεν ανταποκρίθηκαν ούτε στο ελάχιστο στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.



Αριθμοί που αποτυπώνουν την κατάρρευση

Ανεξάρτητα από τις ευθύνες των παικτών, είναι σαφές πως ο Κάρικ, ως επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος, καλείται να δώσει εξηγήσεις για την εικόνα της ομάδας του.

Τα στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης είναι αποκαλυπτικά και εντείνουν ακόμη περισσότερο την ανησυχία στο εσωτερικό του συλλόγου. Η Κόμο υπερείχε σχεδόν σε κάθε τομέα, με τους ποδοσφαιριστές της να καλύπτουν συνολικά 4,2 χιλιόμετρα περισσότερα από εκείνους της Γιουνάιτεντ. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι κατέγραψαν οκτώ τελικές προσπάθειες στον στόχο, έναντι μόλις τεσσάρων των φιλοξενούμενων.

Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη τελική προσπάθεια της Γιουνάιτεντ προς την αντίπαλη εστία σημειώθηκε μόλις στο 60ό λεπτό, από τον Αμάντ Ντιαλό, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο νεαρός εξτρέμ ήταν, μάλιστα, ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων που κατάφερε να διασώσει την προσωπική του εικόνα από το γενικότερο ναυάγιο.

Στα άκρα η σχέση Κάρικ – Μπρούνο Φερνάντες

Σαν να μην έφτανε η αγωνιστική συντριβή, το κλίμα στα αποδυτήρια επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη διαφαινόμενη ρήξη ανάμεσα στον Κάρικ και τον Μπρούνο Φερνάντες. Η σχέση των δύο ανδρών φέρεται να βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του όταν αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό.

Ο Φερνάντες έστρεψε ένα εμφανώς εκνευρισμένο βλέμμα προς τον πάγκο, ενώ οι δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ερμηνεύτηκαν ως έμμεση αμφισβήτηση των τακτικών επιλογών του προπονητή του. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει ακόμη έναν σοβαρό πονοκέφαλο στον Κάρικ, ο οποίος καλείται πλέον όχι μόνο να αντιστρέψει την αγωνιστική κατάσταση, αλλά και να αποκαταστήσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της ομάδας.

Ράτκλιφ, Μπεράντα και Γουίλκοξ κρατούν το μέλλον του στα χέρια τους

Τις κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη ημέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να λάβουν ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ και άλλα κορυφαία στελέχη, μεταξύ των οποίων ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου, σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Οι άνθρωποι που καθορίζουν την πορεία του αγγλικού συλλόγου καλούνται να αποφασίσουν εάν ο Κάρικ θα συνεχίσει στον πάγκο, όχι μόνο για την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ, αλλά και σε βάθος χρόνου. Ο Άγγλος προπονητής δεν έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον την Πέμπτη, χωρίς αυτό να συνδέεται απαραίτητα με τις εξελίξεις, καθώς οι ποδοσφαιριστές είχαν προγραμματισμένο ρεπό. Η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κάρικ ξεκίνησε τη σεζόν έχοντας σημαντική πίστωση χρόνου, καθώς είχε προηγουμένως οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ πίσω στο Champions League.

Ωστόσο, η φετινή πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Σε 11 αναμετρήσεις μετρά μόλις δύο νίκες, απέναντι στην Ίπσουιτς για το πρωτάθλημα και τη Σαμπάχ στην Ευρώπη, με τη Γιουνάιτεντ να έχει κατρακυλήσει στη 13η θέση της Premier League.

Oι υποψήφιοι για τον πάγκο

Την ίδια στιγμή, ο Αντόνιο Κόντε, πρώην προπονητής της Τσέλσι, φέρεται να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς θα επιθυμούσε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ, εφόσον η θέση μείνει κενή. Ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους βρίσκεται και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ενώ ο Φάμπιαν Χίρτσελερ δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποχωρήσει από την Μπράιτον προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γερμανός προπονητής συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εκτιμούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι των Κόκκινων διαβόλων και το όνομά του βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων. Ωστόσο, η απροθυμία του να εγκαταλείψει την Μπράιτον δυσκολεύει το ενδεχόμενο συνεργασίας.