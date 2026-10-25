Ακόμα πιο χαμηλά η Μάντσεστερ, ακόμα πιο κοντά στη ζώνη υποβιβασμού. Σούπερ η Μπόρνμουθ, τη διέλυσε με 3-0 στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο εφιάλτης δεν έχει τελειωμό για τη Γιουνάιτεντ, η οποία μετά τη συντριβή από την Κόμο... φρόντισε να πραγματοποιήσει ακόμα μια άθλια εμφάνιση. Οι παίκτες... έμειναν στα αποδυτήρια, η Μπόρνμουθ έπαιξε υπέροχο ποδόσφαιρο και τη διέλυσε με 3-0 στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Κάρικ ήταν στην πόρτα της εξόδου και μετά από αυτή την ήττα μάλλον την άνοιξε για να αποχωρήσει από τον πάγκο του συλλόγου. Κι όμως, οι φίλαθλοι της ομάδας χειροκρότησαν τον προπονητή και αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες. Στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Κόκκινοι και πλέον η χρονιά μοιάζει... καταδικασμένη!

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ αδυνατούσε να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Η ανωτερότητα της Μπόρνμουθ αποτυπώθηκε στο 38ο λεπτό. Ο Κλάιφερτ εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, με τον Ράγιαν να βρίσκεται ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και να ανοίγει το σκορ με ψύχραιμο πλασέ.

Πριν προλάβουν οι Κόκκινοι Διάβολοι να συνέλθουν, τα Κεράσια χτύπησαν ξανά στο 43’. Ο Γιορό υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, ο Τρουφέρ αξιοποίησε την ευκαιρία και βρήκε τον Τάβερνιερ μέσα στην περιοχή, με τον τελευταίο να εκτελεί εύστοχα για το 2-0.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια δεν έφερε καμία ουσιαστική διαφοροποίηση στην εικόνα της αναμέτρησης. Αντίθετα, η Μπόρνμουθ εξακολούθησε να κυριαρχεί και στο 47’ έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ με τον Εβανίλσον, το οποίο τελικά δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την πίεσή τους, δημιουργώντας νέες επικίνδυνες καταστάσεις με πρωταγωνιστές τους Ράγιαν και Εβανίλσον, χωρίς πάντως να καταφέρουν σε εκείνο το διάστημα να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Το τρίτο γκολ ήρθε τελικά στο 71ο λεπτό. Έπειτα από απομάκρυνση του Κουκ και νέα αδράνεια της άμυνας της Γιουνάιτεντ, ο Εβανίλσον εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, ξεπέρασε και το εμπόδιο του Λάμενς και, παρά τη δύσκολη γωνία, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.