Απαντά στους επικριτές της Γιουνάιτεντ ο Κάρικ: «Δεν χρειάζεται πάντα να πιέζεις για να κερδίσεις»
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει κάνει το επιθυμητό ξεκίνημα ούτε στη Premier League αλλά ούτε και στο Champions League. Μετά την τελευταία της Ευρωπαϊκή ήττα από την Κόμο (4-1), πολλοί είναι επικριτικοί απέναντι στον προπονητή, Μάικλ Κάρικ, για τον τρόπο λειτουργίας του στην ομάδα.
Ωστόσο ο 45χρονος τεχνικός δείχνει φανερά πως εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές του κατανοώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες της ομάδας του. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν πετύχει μονάχα μία μόνο νίκη στις πρώτες επτά αγωνιστικές του πρωταθλήματος και σήμερα (25/10) ακολουθεί αναμέτρηση απέναντι στην Μπόρνμουθ και για αυτό το λόγο ο Άγγλος προπονητής αναφέρει: «Θα είμαστε πολύ διαφορετική ομάδα απέναντι στην Μπόρνμουθ. Εμπιστεύομαι απόλυτα τους παίκτες μου. Στο 100%. Πρέπει να είμαστε διαφορετική ομάδα την Κυριακή».
Εξήγησε, επίσης πως η αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πίεση που ασκεί η ομάδα στον αντίπαλο: «Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν λες απλώς ότι “δεν τρέχουμε”. Έχουμε κερδίσει πολλά παιχνίδια σε μια χρονική περίοδο και ξαφνικά όλοι σκέφτονται το πρέσινγκ. Το πρέσινγκ είναι ένα μικρό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πιέζεις για να κερδίσεις παιχνίδια ποδοσφαίρου. Άλλοτε το κάνεις, άλλοτε όχι. Είναι απλώς κάτι που το λένε».
🚨 Michael Carrick: “You should be careful with just saying we are ‘not running’”. “We’ve won a lot of games over a period of time and this pressing thing, that suddenly everyone thinks about pressing. Pressing is one small part of football. There's all sorts of different ways of what people class as a presslz “What actually is it? What you're doing it for? Is it to your strength? Is it covering up other spaces? It's just thrown about as a bit of a word at the minute of pressing”. “You DON’T necessarily NEED to press to win games of football. Sometimes you do, sometimes you don't. It's just a thing that gets thrown about.”— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2026
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