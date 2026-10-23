Marca: Οι Έλληνες που βρίσκονται στην λίστα με τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές
Η Ισπανική εφημερίδα Marca έδωσε στη δημοσιότητα μία λίστα με τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη για τη σεζόν 2025/2026. Ανάμεσα στα κορυφαία αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το ελληνικό στοιχείο έδωσε δυναμικό «παρών», με δύο διεθνείς Έλληνες επιθετικούς, τον Χρήστο Τζόλη και τον Βαγγέλη Παυλίδη, να κερδίζουν μια θέση ανάμεσα στην ελίτ.
Η κορυφαία πεντάδα αποτελείται δικαιωματικά από παγκόσμιους θρύλους. Ο λόγος για τον Χάρι Κέιν, που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης. Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου κατέλαβε τη πρώτη θέση με 3.962 βαθμούς. Δεύτερος ακολουθεί ο Λαμίν Γιαμάλ με 3.937 βαθμούς και τρίτος ο Κιλιάν Εμπαπέ με 3.440 βαθμούς. Τέταρτος βρίσκεται ο Ρόδρι με 3.142 βαθμούς και ο τελευταίος στην κορυφαία πεντάδα είναι ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια συγκεντρώνοντας 2.444 βαθμούς.
Ωστόσο ο Χρήστος Τζόλης και ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν λείπουν από την λίστα των καλύτερων ποδοσφαιριστών του κόσμου. Ο εξτρέμ της Άρσεναλ κατετάγη στην 68η θέση της λίστας έχοντας 3 βαθμούς, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική παρουσία του με την Κλαμπ Μπριζ και αποδεικνύοντας ότι έχει καθιερωθεί σταθερά στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά σαλόνια.
Λίγο πιο κάτω στην 76η θέση είναι ο επιθετικός της Μπενφίκα, ο οποίος συγκέντρωσε 1 βαθμό στην ψηφοφορία. Ο Έλληνας διεθνής είδε τους κόπους του να ανταμείβονται, χάρη στα καθοριστικά γκολ και την υψηλή του απόδοση με τη πορτογαλική ομάδα τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις.
Marcas Topp 100-lista för 2025/2026, framröstad av drygt 200 journalister (inga svenska spelare nominerade). Tidningen framhåller den gärna som en barometer inför Ballon d’Or https://t.co/hRHCvPkaIx— Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) October 23, 2026
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