Ο Βαγγέλης Παυλίδης αναφέρθηκε στο γεγονός πως δεν πανηγύρισε το γκολ το οποίο πέτυχε στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Ομόνοια για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Η Μπενφίκα ταξιδέψε χθες (22/10) μέχρι τη Λευκωσία για να αναμετρηθεί με την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και επικράτησε άνετα με 4-1, με τους «Αετούς» να κάνουν το 3/3 στην διοργάνωση.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της χθεσινής αναμέτρησης ήταν φυσικά ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έγραψε για ακόμη μία φορά το όνομα του στον πίνακα των σκόρερς και έφτασε τα 16 γκολ για φέτος σε μόλις 16 αγώνες.

Ωστόσο ο Έλληνας επιθετικός επέλεξε να μην πανηγυρίσει το τέρμα που πέτυχε, κάνοντας μάλιστα και την χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, ενώ αργότερα αποκάλυψε τον λόγο που προέβη σε αυτή την κίνηση.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο Sport Tv μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο διεθνής φορ εξήγησε πως δεν γιόρτασε το γκολ του, λόγω του σεβασμού και της τρυφερότητας που ένιωσε από τους φιλάθλους της κυπριακής ομάδας πριν από το ματς.

«Ήταν υπέροχο που έπαιξα για πρώτη φορά στην Κύπρο και σε ένα γήπεδο με ελληνικές ρίζες. Απόλαυσα πραγματικά την ατμόσφαιρα, ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Ένιωσα πολλή στοργή ακόμα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, και γι' αυτό δεν πανηγύρισα το γκολ μου, από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους. Ο αδερφός μου ζει στο νησί. Μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα, ο τρόπος που με υποδέχτηκαν, και ήταν μια χειρονομία που βγήκε από την καρδιά μου».

Pavlidis: “Foi muito bom jogar pela primeira vez em Chipre e num estádio de matriz grega. Foi especial. Senti muito carinho já no aquecimento e por isso é que não festejei, pelo respeito que tenho por estas pessoas. O meu irmão vive na ilha. Gostei da forma como me acolheram” ❤️ https://t.co/onmqe7Vu8b — Vai Benfica (@vaibenfica1904) October 22, 2026

Επιπλέον ρωτήθηκε για το πως νιώθει που είναι ο τέταρτος κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα, λέγοντας: «Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά είναι πολύ ξεχωριστό να το ξέρω. Όταν παίζεις για έναν τεράστιο σύλλογο όπως η Μπενφίκα και πετυχαίνεις αυτά τα κατορθώματα, σε συνδυασμό με τη συλλογική απόδοση, με κάνει πολύ χαρούμενο. Θέλω να συνεχίσω έτσι και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σύλλογο», προτού σταθεί στην πορεία των «Αετών» στο Europa League.

«Όσον αφορά την απόδοση της ομάδας, δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Ο προπονητής μας ζητά να παραμείνουμε ταπεινοί και να το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είδαμε ότι αν μειώσουμε την απόδοσή μας, όπως συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούμε να κερδίσουμε έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταλάβαμε - όλοι στα αποδυτήρια κατάλαβαν - ότι έπρεπε να δώσουμε πολύ περισσότερα. Το να μιλάμε για το μέλλον είναι υπερβολικό και δεν θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό. Η προσοχή πρέπει να είναι στους οκτώ αγώνες που έχουμε μπροστά μας σε αυτό το στάδιο, προσπαθώντας να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα και στη συνέχεια να σκεφτόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε τους στόχους μας».