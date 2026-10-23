To Football Insider κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος έχει φέτος ήδη 5 γκολ με τη φανέλα της Μπράιτον σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπράιτον έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στην Premier League μιάς και βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μία ανάσα από τη 2η Άρσεναλ και πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι. Ο Φαμπιάν Χιούρτσελερ βλέπει τους παίκτες του να ανταποκρίνονται στις οδηγίες του, με τον Μπάμπη Κωστούλα μάλιστα να έχει ξεχωρίσει για τη συνεισφορά του μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως είναι αναμενόμενο, στο Νησί έχουν ήδη αρχίσει τα δημοσιεύματα για τους υποψήφιους «μνηστήρες» που με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελαν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον πρώην άσο του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, το Football Insider μεταδίδει πως μια από τις ομάδες που τον έχουν προσθέσει στη λίστα τους είναι η Άρσεναλ.

Ο Άγγλος scout Μπράιαν Κινγκ φαίνεται να έχει υποστηρίξει στο ίδιο Μέσο πως οι Κανονιέρηδες τον παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα, γνωρίζοντας όμως πως οι Γλάροι δεν θα τον αποχωριστούν τόσο εύκολα.

Το συμβόλαιο του 19χρονου σέντερ φορ εκπνέει το 2030 και μέχρι τότε η Μπράιτον θέλει να τον αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί μέχρι εκείνος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Άλλωστε είχε διαθέσει το ποσό των 35 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι του 2025.

Ο Κωστούλας μέσα σε δέκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, έχει σκοράρει πέντε γκολ κι έχει μοιράσει τρεις ασίστ.