Στο απουσιολόγιο της Άρσεναλ προστέθηκε ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Μπάγερν και υπολογίζεται πως θα λείψει για περίπου δυο μήνες.

«Πονοκέφαλος» για τον Μικέλ Αρτέτα με την περίπτωση του Μπουκάγιο Σάκα. Ο Άγγλος επιθετικός τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου στην «Allianz Arena» και οι πρώτες εξετάσεις δεν ήταν καθησυχαστικές.

Αντίθετα, το «BBC» αναφέρει πως ο τραυματισμός του Σάκα αναμένεται να τον κρατήσει σα «πιτς» για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες και κινδυνεύει να επανέλθει στην αγωνιστική δράση από την επόμενη χρονιά.

Σε σχετική ερώτηση πάντως, ο Μικέλ Αρτέτα δεν θέλησε να δώσει μια εκτίμηση για το μέγεθος του τραυματισμού και τόνισε πως θα χρειαστούν περισσότερες εξετάσεις για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

«Δεν φαίνεται καλά. Ο Μπουκάγιο (σ.σ Σάκα) θα κάνει κι άλλη μαγνητική το απόγευμα, επειδή είχε πολύ υγρό στην περιοχή και ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Θα ξέρουμε περισσότερα αύριο. Χρειαζόμαστε λίγες ακόμα εξετάσεις και γνώμες από ειδικούς» τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.