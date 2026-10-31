Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι (31/10, 17:00), μαζί με τον Κοστίνια.

Μάντσεστερ Σίτι και Μπράιτον τα λένε ξανά, τρεις ημέρες μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για το Carabao Cup, που βρήκε νικητές τους Πολίτες με 4-3 στα πέναλτι (2-2 κ.δ), αυτή τη φορά σε επίπεδο Premier League, αφού κοντράρονται στο Έχιταντ το απόγευμα του Σαββάτου (31/10, 17:00, Live στο Gazzetta).

Σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής, ο Μπάμπης Κωστούλας παίρνει ξανά φανέλα βασικού από τον Φαμπιάν Χίρτσελερ και έτσι θα κάνει το... απόλυτο, αφού θα έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια των Γλάρων φέτος στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Θυμίζουμε πως στα 8 ματς μετράει 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ βασικός θα είναι και ο άλλοτε δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Κοστίνια, με τον Πορτογάλο να ετοιμάζεται για την 8η του συμμετοχή, αν και έχει μόλις 174 αγωνιστικά λεπτά.