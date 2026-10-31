Η τρομερή Μπράιτον νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» και με το τελικό 1-0 πρόσφερε απλόχερα την πρώτη θέση στην Άρσεναλ.

Λένε πως για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Και στην περίπτωση της Μπράιτον, μια νίκη στο «Έτιχαντ» σε αγώνα Premier League θα έσπαγε μια μακρόσυρτη κατάρα. Οι Γλάροι δεν είχαν πανηγυρίσει ποτέ στην ιστορία τους στο γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, όμως το 2026 η ιστορία γράτηκε διαφορετικά. Με τον Μπάμπη Κωστούλα στο αρχικό σχήμα, οι Γλάροι υπέταξαν με 1-0 τους Citizens που έχασαν δεύτερο σερί ματς στην Premier League και κινδυνεύουν πλέον να δουν την Άρσεναλ να ανεβαίνει μόνη στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ μόλις στο 11΄, όταν έπειτα από συρτή μπαλιά στην καρδιά της άμυνας και ολιγωρία της αμυντικής γραμμής, η μπάλα στρώθηκε στον Αγιάρι που πλάσαρε από κοντά για το 1-0 των Γλάρων. Οι Citizens προσπάθησαν να βρουν άμεσα την απάντηση, αλλά η αστοχία του Εντιάι και ο τρομερός Φερμπρούχεν κρατούσαν ανέπαφη την εστία των φιλοξενούμενων.

Στο 52΄ο Εντιάι απείλησε ξανά με σουτάρα στο δοκάρι, τη στιγμή που η Μπράιτον παρέμενε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Από μια τέτοια μάλιστα λίγο έλειψε να κλειδώσει το ματς στο 88΄, όμως ο Χίνσελγουντ δεν βρήκε εστία το τετ-α-τετ με τον Ντοναρούμα. Δευτερόλεπτα αργότερα η Μπράιτον παραλίγο να το πληρώσει, όμως η κεφαλιά του Ο΄Ράιλι πέρασε ξυστά από το δοκάρι, με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους και να στέλνει τους Γλάρους στο -2 από την κορυφή.

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