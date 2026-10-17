Eπέστρεψε στις νίκες στην Premier League η Άστον Βίλα, επικρατώντας 1-0 της Νιούκαστλ στο «St. James Park» για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά το εμφατικό 6-0 επί της Φενέρμπαχτσε στο Champions League, η Άστον Βίλα πήρε από νωρίς το προβάδισμα απέναντι στη Νιούκαστλ για την Premier League, με τον Μανζαμπί να γράφει στο 36' το 1-0, το κράτησε μέχρι και το φινάλε και έφυγε με νίκη.

Μία πολύ καλή ευκαιρία είχε η Νιούκαστλ στο 16', όταν ο Γούιλοκ εξαπέλυσε ένα σουτ από την περιοχή, ωστόσο δεν σημάδεψε πολύ καλά και είδε τη μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η Άστον Βίλα από την πλευρά της βρήκε τη λύση στο 36', με τον Ζοάο Γκόμες να βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, εκεί ήταν ο Μανζάμπι, ο οποίος έκανε με τη σειρά του 0-1.

Ήρεμα κύλησε το πρώτο εικοσάλεπτο της επανάληψης μέχρι και το 68΄, όταν και ο Κας απείλησε την εστία της Νιούκαστλ, αλλά η προσπάθειά του έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Η Άστον Βίλα συνέχισε να ψάχνει και το δεύτερο γκολ που θα «κλείδωνε» τη νίκη, ενώ οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 85΄με το σουτ του Ουισά να φεύγει για λίγο έξω.

Στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα, καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε τον δρόμο προς την εστία και το ματς έληξε με 1-0.

Νιούκαστλ: Χόρνιτσεκ, Μίλεϊ, Τιό, Μπότμαν, Χολ, Ζοέλιντον, Γκονσάλες, Φερνάντες-Πάρδο, Μπαρνς, Γουίλοκ, Γουισά

Άστον Βίλα: Σουζούκι, Κας, Λίντελεφ, Μινγκ, Γουάν-Μπισάκα, Γκόμες, Καμάρα, Άλισον, Μανζάμπι, Μπουεντία, Τζάκσον