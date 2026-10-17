Νιούκαστλ - Άστον Βίλα 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς με Μανζαμπί
Μετά το εμφατικό 6-0 επί της Φενέρμπαχτσε στο Champions League, η Άστον Βίλα πήρε από νωρίς το προβάδισμα απέναντι στη Νιούκαστλ για την Premier League, με τον Μανζαμπί να γράφει στο 36' το 1-0, το κράτησε μέχρι και το φινάλε και έφυγε με νίκη.
Μία πολύ καλή ευκαιρία είχε η Νιούκαστλ στο 16', όταν ο Γούιλοκ εξαπέλυσε ένα σουτ από την περιοχή, ωστόσο δεν σημάδεψε πολύ καλά και είδε τη μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Η Άστον Βίλα από την πλευρά της βρήκε τη λύση στο 36', με τον Ζοάο Γκόμες να βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, εκεί ήταν ο Μανζάμπι, ο οποίος έκανε με τη σειρά του 0-1.
Ήρεμα κύλησε το πρώτο εικοσάλεπτο της επανάληψης μέχρι και το 68΄, όταν και ο Κας απείλησε την εστία της Νιούκαστλ, αλλά η προσπάθειά του έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Η Άστον Βίλα συνέχισε να ψάχνει και το δεύτερο γκολ που θα «κλείδωνε» τη νίκη, ενώ οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 85΄με το σουτ του Ουισά να φεύγει για λίγο έξω.
Στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα, καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε τον δρόμο προς την εστία και το ματς έληξε με 1-0.
Νιούκαστλ: Χόρνιτσεκ, Μίλεϊ, Τιό, Μπότμαν, Χολ, Ζοέλιντον, Γκονσάλες, Φερνάντες-Πάρδο, Μπαρνς, Γουίλοκ, Γουισά
Άστον Βίλα: Σουζούκι, Κας, Λίντελεφ, Μινγκ, Γουάν-Μπισάκα, Γκόμες, Καμάρα, Άλισον, Μανζάμπι, Μπουεντία, Τζάκσον
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.