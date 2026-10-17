Η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 7/7 στην Premier League, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να υπογράφει το 3-2 επί της Ίπσουιτς και να δείχνει τα... δόντια του στην ΑΕΚ. Απόδραση για τη Λίβερπουλ με ανατροπή στο Λονδίνο.

Ακόμα μία νίκη στην Premier League πήρε η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε με 3-2 στην έδρα της για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πλέον, περιμένει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς την Τρίτη (20/10) στο Έτιχαντ.

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Σίτι εξαπέλυσε την πρώτη της επίθεση στο 6ο λεπτό με την κεφαλιά του Ντίαζ, ωστόσο ο κίπερ της Ίπσουιτς προέβη σε μία εξαιρετική επέμβαση. Οι Πολίτες όμως βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν το σκορ στο 19', με τον Ντοκού να βρίσκει τον Φόντεν και ο Άγγλος από κοντά, σκόραρε για το 1-0.

Η απάντηση της Ίπσουιτς ήταν άμεση, όταν στο 21', ο Μαέντα κινήθηκε πολύ γρήγορα στην πλάτη της άμυνας και με ωραίο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα, κάτι που δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 34', ο Κόβασιτς απέφυγε τους αντιπάλους του, βρήκε τον Χάαλαντ και ο Νορβηγός έγραψε με κεφαλιά το 2-1.

Με διάθεση να βρουν το γκολ της ισοφάρισης μπήκαν οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο μέρος. Ο Ουατάρα απείλησε πρώτος στο 52' αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 55' ο Έμερσον έχασε τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά. Αν και η Σίτι μπήκε χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ανέβασε την ένταση, χρειάστηκε όμως μόλις μία στιγμή, για να έρθει ο Ντιαγέ με μία έξυπνη πάσα για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πήρε τη μπάλα, έκανε το 3-1 και ουσιαστικά τελείωσε το ματς.

Στο 86' ο Νορβηγός βρήκε εκ νέου δίχτυα, αλλά δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το χατ τρικ, καθώς το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Η Ίπσουιτς κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο 89', με τον Φλέμινγκ να διαμορφώνει το τελικό 3-2 από την άσπρη βούλα.

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα):τοναρούμα, Νούνιες, Ντίας, Γκεΐ, Ο'Ράιλι (61' Γκβάρντιολ), Κόβασιτς (50' Έντσο Φερνάντες), Μπουαντί, Εντιαγέ, Φόντεν (77' Άντερσον), Ντοκού (77' Σεμένιο), Χάαλαντ

Ίπσουιτς (Γκάρι Ο'Νιλ): Γουόλτον, Ο' Σέι, Ντιόπ, Γκριβς (90+1'Κλαρκ), Ντέιβις, Λούις (71΄Ματουσλιβα), Παλάσιος, Ουατάρα, Ενσίσο (78' Aκπόμ), Μαέντα (71' Φατάου), Έμερσον (78' Φλέμινγκ)

Απόδραση με ανατροπή για τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ χρειαζόταν επειγόντως μια νίκη στο Λονδίνο μετά την οδυνηρή ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από τη Μάντσεστερ Σίτι και τη βρήκε με ανατροπή 2-1 στην έδρα της Μπρέντφορντ. Το πρώτο ημίχρονο πάντως έστησε τους Reds με την πλάτη στον τοίχο. Αφού πρώτα το VAR ανέτρεψε μια απόφαση για πέναλτι υπέρ τους, τρία λεπτά αργότερα η Μπρέντφορντ έκανε τη ζημιά. Στο 44΄συγκεκριμένα ο Τιάγκο έκανε τη γλυκιά σέντρα στην περιοχή και ο Λιούις-Πότερ με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ωστόσο, οι ισορροπίες ανατράπηκαν, όταν μετά από παρέμβαση του VAR ο Γιάρμολουκ αντίκρισε απευθείας κόκκινη για χτύπημα με το κεφάλι στον Ζακέ.

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα υπέρ της, η Λίβερπουλ κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στο β΄μέρος σε διάστημα σε οκτώ λεπτών. Αρχικά στο 61΄ο Μουνιόθ απελευθερώθηκε με εντυπωσιακή ντρίμπλα και πλάσαρε άψογα στη γωνία για το 1-1, ενώ στο 70΄ο Ίσακ σκόραρε από κοντά για την ανατροπή. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Λίβερπουλ να παίρνει τη νίκη και να προσπερνάει τη Μπρέντφορντ για να καταλάβει την 5η θέση, τη στιγμή που οι Λονδρέζοι έχασαν και τον Γιάνελτ στο 90΄+2΄που αποβλήθηκε με δυο κάρτες.

Σεφτέ στις νίκες για τη Φούλαμ κόντρα στη Χαλ του Τζολάκη

Την πρώτη της νίκη στην Premier League πανηγύρισε η Φούλαμ, απέναντι στη Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν 1-0 και σκαρφάλωσαν στην 15η θέση της Premier League, ξεφεύγοντας στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Ιγουόμπι στο 33΄, ο οποίος αιφνιδίασε τον Έλληνα γκολκίπερ με πλασέ στην κλειστή γωνία για να διαμορφώσει το τελικό 1-0.