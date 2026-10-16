Ο Ρις Τζέιμς προχώρησε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση της Τσέλσι, αφήνοντας κενή την αμυντική γραμμή της ομάδας για 3 μήνες.

Ο Ρις Τζέιμς αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση της Τσέλσι.

Ο 26χρονος αρχηγός των «μπλε» του Λονδίνου απουσίασε από τη νίκη της ομάδας του με 5-1 επί της Μπόρνμουθ στην Premier League, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Παρά το γεγονός ότι συνήθως εξακολουθεί να ταξιδεύει με την ομάδα ακόμη και όταν είναι τραυματίας, αυτή τη φορά δεν ακολούθησε την αποστολή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες ότι το τελευταίο του πρόβλημα ήταν πιο σοβαρό.

Πλέον, η Τσέλσι επιβεβαίωσε ότι ο Τζέιμς υποβλήθηκε σε μια «επιτυχημένη επέμβαση μικρής έκτασης» στο γόνατο και δεν θα είναι διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου (17/10) με την Έβερτον, αλλά ούτε και για το επόμενο διάστημα.

Σε ανακοίνωση της, η Τσέλσι ανέφερε:

«Ο αρχηγός Ρις Τζέιμς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μικρής έκτασης στο γόνατο.

Ο 26χρονος απουσίασε από τη νίκη του Σαββάτου με 5-1 επί της Μπόρνμουθ στο “Στάμφορντ Μπριτζ”, καθώς πραγματοποιήθηκαν ιατρικές εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν η απαραίτητη λύση. Ο Ρις έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασής του και θα έχει την υποστήριξη του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου στο Κόμπχαμ κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Όλοι στην Τσέλσι εύχονται στον Ρις ταχεία ανάρρωση και θα τον στηρίξουν στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη δράση».

Ο Άγγλος αμυντικός έχει μια δυσάρεστη ιστορία τραυματισμών, οι οποίοι οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε προβλήματα στους οπίσθιους μηριαίους. Για τον λόγο αυτό, ο προπονητής του, Τσάμπι Αλόνσο είχε αρχίσει να τον δοκιμάζει στον χώρο του κέντρου, αντί να τον χρησιμοποιεί ως δεξιό μπακ.

Θυμίζουμε πως οι «Μπλε» αντιμετωπίζουν την Έβερτον το μεσημέρι του Σαββάτου και στη συνέχεια έχουν μπροστά τους αγώνες πρωταθλήματος απέναντι στην Τότεναμ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Σάντερλαντ, πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον επόμενο μήνα.