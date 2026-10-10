Η Άρσεναλ φλέρταρε με δεύτερη σερί απώλεια στο πρωτάθλημα, όμως έφερε τούμπα το ματς μέσα σε οκτώ λεπτά κόντρα στη Λιντς και με το τελικό 2-1 έπιασε στην κορυφή τη Σίτι.

Κάθε αγώνας που έπεται διακοπής για τις εθνικές ομάδες κυκλώνεται στο πρόγραμμα με κόκκινο μαρκαδόρο. Η έλλειψη ρυθμού, άλλωστε, μπορεί να καταστεί επικίνδυνη για κάθε σύνολο και δεν είναι ουκ ολίγες οι φορές που έχουμε δει εκπλήξεις με το... καλησπέρα. Η Άρσεναλ, ωστόσο, κατάφερε να αποφύγει την παγίδα. Αν και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ κόντρα στη Λιντς, η ομάδα του Αρτέτα γύρισε το ματς μέσα σε οκτώ λεπτά και με το τελικό 2-1 στο «Emirates» έπιασε στην κορυφή τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δοκιμάζεται την Κυριακή (11/10) στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ.

Οι Gunners άργησαν να βρουν τα πατήματά τους και σπατάλησαν ένα ολόκληρο πρώτο μέρος, που βρήκε τα Παγώνια να στέκονται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Στο 44 μάλιστα άγγιξαν το προβάδισμα με τον Σταχ, όμως ο Ράγια αρνήθηκε το 0-1 με τρομερή επέμβαση. Στο β΄μέρος η Άρσεναλ μπήκε φουριόζα για να ξεκλειδώσει το ματς, όμως ήταν η Λιντς που βρήκε πρώτη το γκολ κόντρα στη ροή.

Στο 55΄συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι έκαναν το γύρισμα στην περιοχή, με τον Ράγια να χάνει τη μπάλα και τον Τζάστιν να σουτάρει στο δεύτερο δοκάρι για να ανοίξει το σκορ. Το προβάδισμα της Λιντς πάντως δεν πείραξε το μυαλό των παικτών του Αρτέτα, οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν τούμπα το ματς μέσα σε οκτώ λεπτά.

Αρχικά στο 62΄ο Γουάιτ έκανε τη σέντρα και ο αμαρκάριστος Καλαφιόρι ισοφάρισε με προβολή για το 1-1. Με το πόδι πλέον στο γκάζι, η Άρσεναλ έφτασε στην ανατροπή στο 70΄, όταν έπειτα από υπέροχο συνδυασμό, η μπάλα στρώθηκε στον Μπρούνο Γκιμαράες έξω από την περιοχή και ο τελευταίος έπιασε συρτό σιυτ στη γωνία για να υπογράψει τη νίκη των Λονδρέζων.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (63΄Τίμπερ), Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (82΄Χινκάπιε), Λιούις-Σκέλι (63΄Μπρούνο Γκιμαράες), Ράις, Μαντουέκε, Σάκα, Όντεγκαρντ, Χάβερτς (63΄Γιόκερες)

Λιντς (Ντάνιελ Φάρκε): Τράφορντ, Τζάστιν (80΄Ενμέτσα), Ελβέντι (86΄Μπιζόλ), Μουχαρέμοβιτς, Μπόουγκλ (86΄Μπαχόγια), Γκούντμουντσον, Αμπαντού, Τανάκα (71΄Γουίλσον), Σταχ, Οκάφορ (71΄Άαρονσον), Κάβερτ-Λιούιν