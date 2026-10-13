Η Μπαρτσελόνα καθάρισε με 4-1 τη Γαλατάσαραϊ, την ώρα που η απίθανη Κλαμπ Μπριζ ταπείνωνε την Ίντερ με 4-3 στο Μιλάνο και η Βίκινγκ κρατούσε στο 3-3 την Μπάγερν Μονάχου.

Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα 1-4

Απλά ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα, δεν μάσησε όταν έμεινε πίσω στο σκορ στην Κωνσταντινούπολη και καθάρισε με 4-1 τη Γαλατάσαραϊ, κάνοντας το 2/2 στη League Phase του Champions League και το 10/10 σε όλες τις διοργανώσεις!



Οι Τούρκοι πήραν το προβάδισμα με σουτ του Μπατράκοφ που κόντραρε στο 28' και έξι λεπτά αργότερα είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Γιλμάζ, ωστόσο ένα εξαιρετικό τελείωμα του Κανσέλο στο 43' έφερε την ισοφάριση.



Στο δεύτερο μέρος, οι Μπλαουγκράνα ήταν καταιγιστικοί και με τον Γιαμάλ να σερβίρει ασύστολα ασίστ, έφτασαν σε δύο τέρματα ακόμα με τους Φερμίν Λόπεθ (50') και Γκόρντον (53'). Το ματς είχε πάρει πια τον δρόμο του, με τον Αντεγέμι να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-1 στο 65' με εξαιρετικό τελείωμα και να σφραγίζει το επιβλητικό διπλό της ομάδας του.

Ιντερ - Μπριζ 3-4

Σε ένα από τα μεγαλύτερά της βράδια στο Champions League, η Μπριζ... ταπείνωσε την Ίντερ στο Μιλάνο επικρατώντας με 4-3 με τον Τρεσόλντι να πραγματοποιεί ονειρική εμφάνιση, σημειώνοντας χατ τρικ. Από την άλλη, οι Νερατζούρι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase της διοργάνωσης, πληρώνοντας ακριβά τα ατομικά τους λάθη.

Η Ίντερ ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, όμως η Κλαμπ Μπριζ απείλησε πρώτη με τον Τρεσόλντι, ο οποίος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια, οι Βέλγοι εκμεταλλεύτηκαν την αμυντική αδράνεια των γηπεδούχων και άνοιξαν το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τρεσόλντι, έπειτα από ανατροπή του Τσαλχάνογλου στον Φορμπς. Ο Τούρκος μέσος προσπάθησε να εξιλεωθεί άμεσα, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η απάντηση της Ίντερ ήρθε στο 36ο λεπτό, όταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική συνεργασία των συμπαικτών του και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ωστόσο, η Μπριζ δεν πτοήθηκε και πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Τρεσόλντι να σκοράρει σε κενή εστία, έπειτα από νέα αμυντική αδράνεια των Ιταλών.

Ο επιθετικός της Μπριζ ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου με τρίτο γκολ στο 74'. Η Ίντερ μείωσε σε 3-2 με τον Λαουτάρο, αλλά η Κλαμπ Μπριζ απάντησε με τον Βερμάντ, ο οποίος σημείωσε το 4-2. Το τελικό 4-3 έγραψε ο Μπονί με εξαιρετικό πλασέ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα των γηπεδούχων.

Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου 3-3

Ιστορικό, πρώτο βαθμό στο Champions League πανηγύρισε η Βίκινγκ, που πήρε την ισοπαλία, 3-3, από την Μπάγερν Μονάχου σε ένα καταπληκτικό ματς!



Οι γηπεδούχοι είχαν διάθεση για ζημιές και το απέδειξαν από νωρίς, με τον Στένσνες να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά στο δεύτερο μόλις λεπτό. Στο 38' δε, ήρθε και το δεύτερο γκολ για τη Βίκινγκ, με τον Κρίστιανσεν να τελειώνει ιδανικά τη φάση μετά από ταχύτατη αντεπίθεση.



Η αντίδραση από πλευράς Βαυαρών ήρθε στο 54', με τον Κέιν να μειώνει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, με τον Άγγλο ωστόσο να μην μένει εκεί, καθώς ισοφάρισε με κεφαλιά έξι λεπτά αργότερα. Πλέον ήταν σαφές πως η Μπάγερν είχε το μομέντουμ και η ολική ανατροπή δεν άργησε να έρθει, με τον Ντίας να παίρνει τη σκυτάλη από τον Κέιν και να κάνει το 3-2 στο 71' με κοντινή προσπάθεια μετά το γύρισμα του Λάιμερ.



Η αποβολή του Ολίσε ένα δίλεπτο αργότερα έδωσε ελπίδα στους Σκανδιναβούς, οι οποίοι κατάφεραν να σοκάρουν τη Rekordmeister με κεφαλιά του Χάουγκεν στο 90ό λεπτό!

Άρσεναλ – Λιλ 3-0

Καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο η Άρσεναλ, καθάρισε με 3-0 τη Λιλ και έκανε έτσι το 2/2 στη League Phase του Champions League. Οι Γάλλοι στάθηκαν αξιοπρεπέστατα στο Λονδίνο και κράτησαν το μηδέν στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μάλιστα ακυρωθέν γκολ με τον Ουέντα.



Παρ' όλα αυτά, οι Κανονιέρηδες ήταν αυτοί που έφτασαν στο 1-0 στο 64', με τον Τίμπερ να τελειώνει ιδανικά τη φάση από πλάγια θέση, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Έζε διπλασίασε τα τέρματα των Λονδρέζων με μονοκόμματο σουτ μετά το γύρισμα του Σάκα. Ο τελευταίος έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα τέσσερα λεπτά αργότερα, με το 3-0 να είναι το τελικό σκορ.

Βιγιαρεάλ - Νάπολι 3-1

Την ίδια ώρα, η Βιγιαρεάλ φιλοξένησε τη Νάπολι και παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν, η ομάδα του Ινίγο Πέρεθ, όχι μόνο απάντησε, αλλά πήρε και τη νίκη με 3-0.

Στο 8ο λεπτό, ο Ραχμάνι έκανε την κεφαλιά, βρήκε δοκάρι και έπειτα πήρε το ριμπάουντ για το 0-1, ενώ στο 22' ο Χόιλουντ είχε την ευκαιρία διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα του με κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Βιγιαρεάλ ωστόσο απάντησε στο 23΄ με τον Μικαουτάτζε να φέρνει το ματς στα ίσα και τρία λεπτά αργότερα, ο Σαντιάγκο Μουρίνιο με τρομερό δεξί σουτ σημείωσε το 2-1.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι «τελείωσαν» το ματς στο 87' με τον Ολουγασέγι να παίρνει τη μπάλα από τον Πέρεζ και να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Λειψία - Αϊτχόφεν 1-0

Μόνο ευκαιρίες, αλλά όχι γκολ είχε το πρώτο μέρος ανάμεσα σε Λειψία και Αϊτχόφεν. Οι γηπεδούχοι παραλίγο να ανοίξουν το σκορ στο 4' με τον Μπάκου, ενώ στο 16΄, ο ίδιος βρήκε τη μπάλα με το χέρι, η PSV κέρδισε πέναλτι, ο Πέρισιτς εκτέλεσε, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων προέβη σε μία εντυπωσιακή απόκρουση με το πόδι και το 0-0 παρέμεινε.

Στο δεύτερο μέρος, η Λειψία άνοιξε το σκορ με τον Γκρούντα να εξαπολύει ένα σουτ - κεραυνό, ενώ στο 81' η PSV ισοφάρισε με την κεφαλιά του Ομπίσπο, αλλά έπειτα από λίγο είδε το τέρμα του να ακυρώνεται για οφσάιντ στη αρχή της φάσης και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

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