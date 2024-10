Έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση είναι ο Ρις Τζέιμς, καθώς σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα ο αρχηγός της Τσέλσι θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις των «μπλε» αμέσως μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.

Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι ο Ρις Τζέιμς. Για ακόμη μια χρονιά, ο αρχηγός της Τσέλσι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και δεν έχει καταφέρει ακόμα να αγωνιστεί από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, έχοντας διάφορα μυϊκά θέματα.

Ο Ρις Τζέιμς μάλιστα είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν έχει αγωνιστεί ακόμα από τους παίκτες που υπολογίζει ο Έντσο Μαρέσκα. Σύμφωνα με την «Telegraph» ο Ρις Τζέιμς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στις προπονήσεις.

Όπως αναφέρει ο Ματ Λόου που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Τσέλσι, ο Άγγλος δεξιός μπακ αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των «μπλε» μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, που σημαίνει πως από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Πρόκειται φυσικά για μια πολύ σημαντική «εσωτερική μεταγραφή» για τον Έντσο Μαρέσκα, καθώς ο Τζέιμς είναι ο αρχηγός των «μπλε» και ένας εκ των πιο ποιοτικών ποδοσφαιριστών που διαθέτει στο ρόστερ του ο Ιταλός τεχνικός.

Reece James is due back in full training next week… ✅ pic.twitter.com/GIojZqDKBI