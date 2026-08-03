League Cup: Μεγάλη πρόκριση για τη Μπράιτον του Κωστούλα που «εκτέλεσε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Μπράιτον κατάφερε να επικράτησει στο «Old Trafford» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-3 και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του League Cup. Ο νεαρός Σί Λάσεϊ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό για τους γηπεδούχους και δύο λεπτά αργότερα ο Μάουντ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Βασικός στον αγώνα για τους «γλάρους» ξεκίνησε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος λίγο πριν τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μείωσε προσωρινά σε 2-1.
Στο 65' οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα, με τον Γκρος να σκοράρει και να βάζει δύσκολά στους γηπεδούχους. Στο 70' ο Ντε Καίπερ έκανε την ολική ανατροπή και με ένα πολύ όμορφο γκολ έγραψε το τελικό 2-3, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους «κόκκινους διαβόλους».
Στο ρελαντί η Αστον Βίλα επικράτησε εύκολα της Κόβεντρι με 1-3 και βρέθηκε στον 4ο γύρο της διοργάνωσης. O Άμπραχαμ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, με τον Τορμπ να ισοφαρίζει στο 27', αλλά ο Μπάρκλι στο 40' επανέκτησε το προβάδισμα για την ομάδα του. Ο Άμπραχαμ στο 59' σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τελείωσε την υπόθεση πρόκριση για τον σύλλογο από το Μπέρμιγχαμ
Η Έβερτον, αν και δυσκολεύτηκε, κέρδισε με 1-0 της Γουλβς, χάρη στο γκολ του Αλκαράθ στο 80'. Την πρόκριση στην επόμενη φάση πήρε και η Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας, η οποία πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 1-0 στην έδρα της κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.
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