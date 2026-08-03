League Cup: Μεγάλη πρόκριση για τη Μπράιτον του Κωστούλα που «εκτέλεσε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στους «16» του League Cup της Αγγλίας οι Άστον Βίλα και Μπράιτον, με τον Μπάμπη Κωστούλα να σκοράρει και να στέλνει στο καναβάτσο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μπράιτον κατάφερε να επικράτησει στο «Old Trafford» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-3 και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του League Cup. Ο νεαρός Σί Λάσεϊ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό για τους γηπεδούχους και δύο λεπτά αργότερα ο Μάουντ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Βασικός στον αγώνα για τους «γλάρους» ξεκίνησε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος λίγο πριν τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μείωσε προσωρινά σε 2-1.

Στο 65' οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα, με τον Γκρος να σκοράρει και να βάζει δύσκολά στους γηπεδούχους. Στο 70' ο Ντε Καίπερ έκανε την ολική ανατροπή και με ένα πολύ όμορφο γκολ έγραψε το τελικό 2-3, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους «κόκκινους διαβόλους».

Στο ρελαντί η Αστον Βίλα επικράτησε εύκολα της Κόβεντρι με 1-3 και βρέθηκε στον 4ο γύρο της διοργάνωσης. O Άμπραχαμ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, με τον Τορμπ να ισοφαρίζει στο 27', αλλά ο Μπάρκλι στο 40' επανέκτησε το προβάδισμα για την ομάδα του. Ο Άμπραχαμ στο 59' σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τελείωσε την υπόθεση πρόκριση για τον σύλλογο από το Μπέρμιγχαμ

Η Έβερτον, αν και δυσκολεύτηκε, κέρδισε με 1-0 της Γουλβς, χάρη στο γκολ του Αλκαράθ στο 80'. Την πρόκριση στην επόμενη φάση πήρε και η Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας, η οποία πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 1-0 στην έδρα της κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.