Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η επιτροπή των ομάδων της Premier League, πρότεινε τον άμεσο υποβιβασμό της Μάντσεστερ Σίτι από την κατηγορία.

Οι διευθυντές των ομάδων της Premier League συζήτησαν την Κυριακή (11/10) σχετικά με την τιμωρία που θα πρέπει να λάβει η Μάντσεστερ Σίτι και έπεσε στο τραπεζί η ιδέα για τον άμεσο υποβιβασμό της ομάδας στην Championship (την δεύτερη κατηγορία), ωστόσο η λύση αυτή θεωρείται σχεδόν αδύνατη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της βρετανικής «Independent», αποκάλυψε πως τα στελέχη των συλλόγων της Premier League ανταλλάσσουν μηνύματα, σχετικά με το εάν οι 15 σύλλογοι που απαρτίζουν την επιτροπή θα έπρεπε να πιέσουν για ψηφοφορία της ιδέας αυτής.

Ωστόσο, ένας από αυτούς υποστήριξε ότι αν η ιδεά τελικά περάσει, θα οδηγήσει σε «ζημιά στην ακεραιότητα και τη φήμη της διοργάνωσης», ενώ και το ρεπορτάζ θεωρεί ότι οι πιθανότητες ενός άμεσου υποβιβασμού «είναι ουσιαστικά μηδενικές», επειδή οι «Πολίτες» πιθανότατα θα ασκούσαν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα επέστρεφαν άμεσα στο πρωτάθλημα.

Yesterday so galled Premier League execs that more than a few were discussing whether City should be immediately suspended, due to the effect That would require a highly unlikely vote, but it is also a sanction available to the Independent Commission https://t.co/F40ffPLEVp October 12, 2026

Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που την απαγγέλθηκαν και άσκησε αμέσως έφεση, επιμένοντας στην αθωότητά της. Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν πως τελικά θα τιμωρηθεί, με το μέγεθος της τιμωρίας να παραμένει ακόμα άγνωστο.

Στα μέσα της εβδομάδας θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσουν στο «Etihad» την πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ.