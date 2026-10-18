Ο Έντσο Μαρέσκα έγραψε ιστορία στην Premier League, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ίπσουιτς, καθώς πέτυχε ένα ρεκόρ που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος προπονητής στην κατηγορία.

Ο Έντσο Μαρέσκα έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Premier League που κερδίζει τους πρώτους επτά αγώνες του ως προπονητής μιας ομάδας, μετά την εντός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με σκορ 3-2 κόντρα στην Ίπσουιτς το Σάββατο (18/10).

Οι «Πολίτες», λίγα 24ώρα πριν από το μεγάλο παίχνίδι με την ΑΕΚ, κατάφεραν να διατηρήσουν το τέλειο ρεκόρ τους στο πρωτάθλημα, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο τέλος, οι οποίοι σκόραραν με πέναλτι στο 90', για να κρατήσουν τον αγώνα κλειστό.

Ο Φιλ Φόντεν άνοιξε το σκορ μόλις στο 19ο λεπτό, προτού ο Έρλινγκ Χάαλαντ «χτυπήσει» δις για να εξασφαλίσει το τρίποντο για την ομάδα του. Η Ίπσουιτς απάντησε με τους Ντάιζεν Μαέντα και Ζιάν Φλέμινγκ, αλλά δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα.

Με τη νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιταλός τεχνικός ισοφάρισε το προηγούμενο ρεκόρ των έξι συνεχόμενων νικών στα πρώτα έξι παιχνίδια, που μοιράζονταν οι Πεπ Γκουαρδιόλα, Κάρλο Αντσελότι και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ωστόσο το χθεσινό αποτέλεσμα τον τοποθετεί μόνο πρώτο στην κορυφή της λίστας.