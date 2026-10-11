Ο Βρετανός πρωθυπουργός και πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ (2017-2026), Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε να δημοσιοποιήσει λεπτομερώς τις επαφές του με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Άντι Μπέρναμ αποφάσισε τελικά να επιλέξει τον δρόμο της διαφάνειας. Σε συνέντευξή του στο podcast «The Rest is Politics», η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί τη Δευτέρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός και πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ (2017-2026) δεσμεύτηκε να αποκαλύψει αναλυτικά τις σχέσεις και τις επαφές που είχε με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 56χρονος πολιτικός είχε δεχθεί έντονη κριτική μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για την υπόθεση των 114 οικονομικών παραβάσεων που αποδίδονται στον αγγλικό σύλλογο και αφορούν την περίοδο 2009-2018. Μιλώντας στο BBC, είχε εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ιδιοκτητών της Σίτι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Θα με στενοχωρούσε πραγματικά αν τους χάναμε. Υπήρξαν καθοριστικοί εταίροι στην προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου Μάντσεστερ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η αντιπολίτευση ζήτησε εξηγήσεις

Προκειμένου να βάλει τέλος στην αντιπαράθεση που προκλήθηκε, ο Μπέρναμ αποφάσισε να ξεκαθαρίσει τη φύση των επαφών του με τον σύλλογο. «Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης μου ζήτησε να δημοσιοποιήσω τις λεπτομέρειες των συναντήσεών μου και θα το κάνω με μεγάλη προθυμία», ανέφερε στο podcast.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα, με πλήρη διαφάνεια, όλες τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει σε συνεργασία με τη Μάντσεστερ Σίτι.

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Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ διευκρίνισε ότι καμία από τις συναντήσεις του με εκπροσώπους του συλλόγου δεν πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ενώ υποστήριξε πως μόνο μία εξ αυτών είχε ουσιαστική σημασία και έλαβε χώρα το 2021. «Τα ζητήματα που αφορούν το ποδόσφαιρο είναι σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η διαδικασία είναι ανεξάρτητη και οφείλει να συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Τέλος, επανήλθε στις προηγούμενες δηλώσεις του στο BBC, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο ζήτημα των επενδύσεων των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Σίτι στην ευρύτερη περιοχή και στις υποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά την ποδοσφαιρική δραστηριότητα του συλλόγου.