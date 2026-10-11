Μία ιδιαίτερη έμπνευση είχαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, «δικάζοντας» τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι με ένα... ξεχωριστό πανό.

Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι το ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της Premier League, αλλά και ότι έχει συμβεί πριν από αυτό και φυσικά, πρωταγωνίστρια είναι η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί των «Reds» φρόντισαν για αυτό, την ώρα που οι «Πολίτες» βρίσκονται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, αφού κρίθηκαν ένοχοι για τις 114 κατηγορίες περί οικονομικών παραβάσιων της Premier League.

Η είδηση αυτή έπεσε σαν βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, με τους περισσότερους συλλόγους στο Νησί να αισθάνονται οργή και αδικημένοι και για αυτόν τον λόγο, στο πρώτο ματς της Σίτι μετά την απόφαση, οι οπαδοί των γηπεδούχων ετοίμασαν πέρα από μία «καυτή» ατμόσφαιρα, μπλουζάκια και κασκόλ, ένα πανό - δικαστήριο, στο οποίο απεικονίζονται ο Πεπ Γκουαρδιόλα μαζί με τους παίκτες τις Σίτι, φυλακισμένοι με χειροπέδες.