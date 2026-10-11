Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Παραλήρημα Λίαμ Γκάλαχερ μετά τον θρίαμβο
Τι κι αν κινδυνεύει με εξοντωτικές ποινές ελέω 114 οικονομικών παραβάσεων; Εντός γηπέδου, η Μάντσεστερ Σίτι τα πάει περίφημα και το απέδειξε στο Άνφιλντ, όπου διέσυρε με 3-0 τη Λίβερπουλ, όσο οι οπαδοί της έκαναν ανελέητη καζούρα σε εκείνους των Πολιτών για τα μπλεξίματα της ομάδας τους.
Αναμενόμενα, το μεγάλο διπλό χάρηκε με την ψυχή του ο Λίαμ Γκάλαχερ, με τον τραγουδιστή των Oasis να παραληρεί στο Twitter με σειρά δεκάδων δημοσιεύσεων, όπου... στόλιζε τη Λίβερπουλ και μεταξύ άλλων, περιέλαβε και τον Ρόι Κιν! Φυσιολογικά, τα likes και τα σχόλια έπεσαν βροχή, με τον Βρετανό σταρ να τραβά τα βλέμματα. Υπενθυμίζεται δε, πως αρκετά πανό στο Άνφιλντ είχαν γεύση από Oasis, όπως εκείνο που ήταν εμπνευσμένο από το Wonderwall...
And you Roy Keane can kiss my spiritual arse you shit cunt— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 11, 2026
Respect the blues you Scouse cunts you were abouly embarrassed on your own turf lrt the whole world— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 11, 2026
I told you Scouse cunts wknd your neck neck in you didn’t now your crying— Liam Gallagher (@liamgallagher) October 11, 2026
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