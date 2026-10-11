Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Παραλήρημα Λίαμ Γκάλαχερ μετά τον θρίαμβο

Γιάννης Πολιάς
Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Παραλήρημα Λίαμ Γκάλαχερ μετά τον θρίαμβο
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Ο Λϊαμ Γκάλαχερ έδωσε... ρέστα στα social media μετά το 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι ενάντια στη Λίβερπουλ.

Τι κι αν κινδυνεύει με εξοντωτικές ποινές ελέω 114 οικονομικών παραβάσεων; Εντός γηπέδου, η Μάντσεστερ Σίτι τα πάει περίφημα και το απέδειξε στο Άνφιλντ, όπου διέσυρε με 3-0 τη Λίβερπουλ, όσο οι οπαδοί της έκαναν ανελέητη καζούρα σε εκείνους των Πολιτών για τα μπλεξίματα της ομάδας τους.

Αναμενόμενα, το μεγάλο διπλό χάρηκε με την ψυχή του ο Λίαμ Γκάλαχερ, με τον τραγουδιστή των Oasis να παραληρεί στο Twitter με σειρά δεκάδων δημοσιεύσεων, όπου... στόλιζε τη Λίβερπουλ και μεταξύ άλλων, περιέλαβε και τον Ρόι Κιν! Φυσιολογικά, τα likes και τα σχόλια έπεσαν βροχή, με τον Βρετανό σταρ να τραβά τα βλέμματα. Υπενθυμίζεται δε, πως αρκετά πανό στο Άνφιλντ είχαν γεύση από Oasis, όπως εκείνο που ήταν εμπνευσμένο από το Wonderwall...

@Photo credits: Associated Press
     

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