Ο Κόουλ Πάλμερ με δηλώσεις του έβαλε τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του από την Τσέλσι.

«Φρένο» στους πιθανούς μνηστήρες αλλά κυρίως στα σενάρια που κυκλοφορούσαν από τις αρχές του 2026 περί αποχώρησής του από την Τσέλσι, έβαλε ο Κόουλ Πάλμερ.

Ο Άγγλος winger των Λονδρέζων στον Guardian, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο να αφήσει την ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ για μια εκ των Γιουνάιτεντ ή Σίτι, καθώς στο Μάντσεστερ μένει η οικογένειά του.

Η απάντησή του ήταν κάτι παραπάνω από αφοπλιστική, αφού ο 23χρονος τόνισε πως δεν έχει σκοπό να φύγει από τους «μπλε», ενώ εξήγησε πως τα όσα διαβάζει για τον ίδιον και το μέλλον του τον κάνουν να γελάει, ενώ εξήγησε ότι δεν τον τραβάει κάτι ποδοσφαιρικά εκεί.

Τη φετινή σεζόν ο Πάλμερ μετράει 10 γκολ και 3 ασίστ σε 27 συμμετοχές με την ομάδα του Λονδίνου.

«Δεν έχω κανένα σχέδιο να αλλάξω ομάδα και όταν τα βλέπω απλώς γελάω. Προφανώς το Μάντσεστερ είναι το σπίτι μου. Όλη η οικογένειά μου είναι εκεί, αλλά δεν μου λείπει. Όταν γυρίζω σπίτι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τίποτα για μένα εκεί».